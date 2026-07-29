Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, explicó por qué cambió de postura respecto a Danna Yanina, luego de que anteriormente difundiera un video en el que defendía su presunta inocencia.

“Escuché todo, chequé minuciosamente esa carpeta de investigación y, desgraciadamente, hay muchas pruebas que implican a la señorita Danna Yanina” Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata

🔴Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, aseguró que cambió de postura sobre Danna Yanina “N” tras revisar la carpeta de investigación del caso.



Explicó que inicialmente creyó la versión de que la joven también era víctima de la Academia Militarizada Marina Doenitz.



Pero… — Azucena Uresti (@azucenau) July 29, 2026

En un nuevo video, Alejandra Quintos aseguró que fue manipulada emocionalmente por familiares de Danna Yanina, situación que la llevó a publicar un mensaje en el que afirmaba que la hoy vinculada a proceso era inocente.

Sin embargo, explicó que cambió de opinión después de enterarse de que ese video estaba siendo utilizado como parte de la defensa y, posteriormente, tras revisar a detalle la carpeta de investigación, en la que conoció cómo murió su hija.

Madre de Dafne Zapata revela cómo familiares de Danna Yanina le pidieron grabar un video

De acuerdo con su testimonio, Alejandra Quintos señaló que durante la audiencia decidió no escuchar la narración sobre la muerte de su hija, por lo que nombró al padre de la menor como su representante en esa diligencia.

Después de la audiencia regresó a su ciudad. Fue entonces cuando, según su versión, familiares de Danna Yanina se comunicaron con su madre para solicitar que grabara un video en favor de la imputada.

“Para esto, mi mamá recibe llamadas de los familiares de Yanina, de Danna Yanina, diciéndole que necesitaba hablar conmigo para que yo hiciera un video porque ella era una víctima más, era una inocente de la academia y de las personas que siempre le hicieron cosas horrorosas, espantosas que yo no puedo mencionar. Entonces, yo hago este video, lo subo a redes sociales y afirmo en estos videos de Mid Live que la señorita Danna Yanina Cruz es inocente del caso del homicidio de mi hija Dafne Zapata, de 13 años" Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata

Alejandra Quintos explicó que, en ese momento, creyó la versión que le presentaron y pensó que Danna Yanina también era víctima de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

No obstante, relató que posteriormente el padre de Dafne Zapata y la abogada del caso le informaron que ese video estaba siendo utilizado como un elemento para respaldar la presunta inocencia de Danna Yanina.

Tras revisar la carpeta de investigación, Quintos aseguró que encontró pruebas que, según su interpretación, implican a la imputada en el feminicidio de su hija.

Alejandra Quintos afirma que informó a la jueza sobre las llamadas de familiares de Danna Yanina

La madre de Dafne Zapata también señaló que informó a la jueza del caso sobre las llamadas que, presuntamente, familiares de Danna Yanina realizaron a su madre para convencerla de grabar el video.

Según su relato, explicó a la autoridad judicial las circunstancias en las que fue elaborado y publicado ese material.

Alejandra Quintos añadió que la jueza determinó que dicha información sería evaluada junto con el resto de las actuaciones del proceso, mientras Danna Yanina permanece vinculada a proceso.