Dana Yanin, de 18 años, fue detenida en Ciudad Madero, Tamaulipas, por su presunta participación en el feminicidio de Dafne Zapata, la adolescente de 13 años que falleció durante un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz.

La joven Dana Yanin era exalumna de la institución y posteriormente se desempeñó como instructora asistente durante las actividades del plantel, y de acuerdo con la información disponible, su detención forma parte de las investigaciones que buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Dafne Zapata.

Dana Yanin era auxiliar directa de Estrella Mora en la Academia Militarizada Marina Doenitz

Según las indagatorias, Dana Yanin fungía como auxiliar directa de Estrella Mora, quien ha sido señalada como la presunta responsable del cuidado y supervisión de los menores durante el campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz durante el feminicidio de Dafne Zapata.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada una de las personas involucradas en el caso de Dafne Zapata, cuya muerte generó amplia atención pública y cuestionamientos sobre las condiciones en las que operaba el campamento.

Con esta detención, la Fiscalía de Tamaulipas continúa integrando pruebas para esclarecer los hechos y definir la situación jurídica de los implicados, mientras el caso del feminicidio de Dafne Zapata sigue bajo investigación.