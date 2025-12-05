Tanto Clara Brugada, Pablo Lemus y Samuel García asisten al sorteo del Mundial 2026, así como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C, Estados Unidos donde también participarán los mandatarios de América del Norte.

Este sorteo del Mundial 2026 genera expectativa por el encuentro de alto nivel entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

Clara Brugada, Pablo Lemus y Samuel García asisten al sorteo del Mundial 2026: así conviven entre ellos

A través de sus redes sociales, Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció su asistencia al sorteo del Mundial 2026 desde Washington, donde hoy 5 de diciembre está nevando.

La Jefa de Gobierno resaltó además a la CDMX como una “ciudad futbolera”, porque la capital mexicana es la “tricampeona” en inaugurar tres veces un Mundial de futbol.

Asimismo, recordó a todos los jugadores que pasaron por la CDMX, como figuras como Pelé y Diego Maradona.

Estamos en camino al sorteo del Mundial 2026 y en la #CapitalDeLaTransformación celebramos con orgullo ser sede mundialista.



Nuestra ciudad está lista para recibir al mundo con alegría y grandeza. pic.twitter.com/HgIYVZC6sb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 5, 2025

También Clara Brugada se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Claudia Sheinbaum y Clara Brugada asisten al sorteo del Mundial 2026 (Clara Brugada en X)

Por otra parte Samuel García, gobernador de Nuevo León, también sede mundialista, anunció su llegada a Washington, así como sus reuniones con Amazon que llevarán una inversión de 2 mil millones de pesos para completar una inversión de 6 mil millones, así como un centro de logística en Ciénega de Flores.

También a Washington para participar en este sorteo del Mundial 2026 llegó Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, donde también se jugarán varios partidos de esta justa mundialista.

El gobernador de Jalisco junto con su homólogo, Samuel García se reunieron con Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos, así como con Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Los tres gobernadores que forman parte de las sedes mundialistas de México se mostraron muy contentos por poder presenciar este sorteo del Mundial 2026.