La presidenta Claudia Sheinbaum viajó este jueves 4 de diciembre a Washington para representar a México en el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026, por lo que no estará en la mañanera.

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum informó que, debido a su viaje, la conferencia matutina del viernes 5 de diciembre la dirigirá Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Sheinbaum se ausentará de mañanera por viaje a Washington. (Captura de pantalla)

El sorteo de la Copa Mundial 2026 se realizará este viernes a las 11:00 de la mañana en el Centro Kennedy de Washington, donde Sheinbaum tendrá su primer encuentro con Donald Trump.

De acuerdo con la información, esta es la primera vez en la historia en que un mundial se jugará con 48 selecciones y la mexicana será la encargada de inaugurar el evento en el Estadio Azteca.

Sheinbaum viajará a Washington para representar a México en el sorteo de grupos y, tras este acto, se dará a conocer el calendario con fechas, horarios y sedes en las que cada selección jugará.