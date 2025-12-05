El presidente de Estados Unidos, Donald Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA previo al sorteo del Mundial.

Antes del sorteo que definió los grupos del Mundial de Futbol 2026, Donald Trump señaló a los medios que no había sido notificado sobre el premio.

Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA

Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA antes del sorteo del Mundial

El Premio FIFA de la Paz fue anunciado en noviembre 2025 como un nuevo galardón para resaltar las acciones excepcionales hechas por alguna persona a favor de la paz.

Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA (AFP)

Previo al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Donald Trump fue reconocido con este premio de reciente creación.

La FIFA le otorgó este reconocimiento a Donald Trump por su contribución a la unión mundial .

Gianni Infantino agradeció a Donald Trump por sus esfuerzos realizados en materia de pacificación global.

Al recibir el galardón en manos del presidente de la FIFA Gianni Infantino, Donald Trump aseguró: “Es uno de los grandes honores de mi vida”.

En su discurso, Donald Trump abordó temas de seguridad global , mencionando que 10 millones de personas fallecieron en la guerra en el Congo e hizo referencia a las tensiones existentes entre Pakistán y la India.

Donald Trump no dudo en resaltar al trabajo del presidente de la FIFA al señalar que había “hecho un trabajo excepcional”.

Donald Trump recibió un trofeo dorado y una medalla.

Cabe destacar que Donald Trump recibió el primer “Premio FIFA de la Paz” durante el Sorteo del Mundial 2026.

Lo que llamó la atención del discurso de Donald Trump es que no hizo referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania, ni al conflicto entre Israel y Palestina.

