Previo al encuentro que va a celebrar con Donald Trump, su homólogo el presidente de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum reveló que ya tiene preparado el mensaje que le dará.

“¡Que viva México!" Claudia Sheinbaum

Incluso, al ser abordada por medios de comunicación que le cuestionaron sobre el pronunciamiento que hará ante Donald Trump en la reunión a realizarse en Washington, Claudia Sheinbaum dio un adelanto.

Claudia Sheinbaum (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Claudia Sheinbaum reveló el mensaje que le dará a Donald Trump

De cara a la reunión tras el sorteo mundial 2026 que sostendrá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el mensaje que le presentará al mandatario.

Cuestionada sobre el tema a su llegada al Museo Kaluz en la Ciudad de México (CDMX), la presidenta de la República señaló en tono festivo que a Donald Trump le lanzará un “¡Que viva México!“.

🔴🇲🇽 “¡Que viva México!”, responde Sheinbaum previo a su reunión con Trump



Al ser cuestionada sobre qué le dirá al presidente de EE.UU., en la reunión de mañana en Washington, la presidenta expresó: “¡Que viva México!”



📹@Reforma pic.twitter.com/yt0sbDQtgs — Azucena Uresti (@azucenau) December 4, 2025

Sin embargo, Claudia Sheinbaum no ofreció ningún detalle con respecto a lo que tiene preparado para el encuentro que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en Washington.

Cabe resaltar que la reunión entre los presidentes que se trata del primer cara a cara que tendrán, se va a llevar a cabo con motivo del sorteo del Mundial 2026 de futbol de la FIFA.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump se reunirán en Washington

En su mañanera del pueblo del jueves 4 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se va a reunir por primera vez en persona con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al respecto, Claudia Sheinbaum dijo que por lo que tiene entendido, se tratará de un breve encuentro en Washington que se acordó debido a que ambos estarán presentes el sorteo del Mundial .

“Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión (...) con el presidente Trump, y otra con el primer ministro Carney” Claudia Sheinbaum

De la misma forma, estableció que además del encuentro cara a cara con Donald Trump, en el viaje a Estados Unidos se va a celebrar otra reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Además, indicó que aprovechará la oportunidad de las reuniones para abordar temas comerciales, en específico el tratado regional, el T-MEC, que el presidente Estados Unidos buscaría finalizar.

En torno a los dichos de Donald Trump sobre la supuesta conclusión del T-MEC, Claudia Sheinbaum negó que vaya a ocurrir así, pues recordó que en julio de 2026 lo que se hará es una revisión del tratado.