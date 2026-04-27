David Failtelson le ofreció disculpas a José Ramón Fernández, luego de varios desencuentros entre ambos, tras haber si compañeros de trabajo durante muchos años en la televisión.

Con el Salón de la Fama como escenario, Faitelson buscó cerrar una herida que parecía irreparable con José Ramón Fernández. Aunque la realidad es que el efecto no fue el esperado por el comentarista de TUDN.

¿Qué le dijo David Faitelson a José Ramón Fernández para disculparse?

Después de meses de choques públicos, críticas y acusaciones, David Faitelson decidió dar un paso que no es común en este medio: parar, mirar de frente y asumir su culpa ante José Ramón Fernández.

Le pidió unos minutos a José Ramón Fernández, quien acababa de ser reconocido en el Salón de la Fama del futbol mexicano.

Ahí, frente a colegas y decenas de cámaras, Faitelson se robó la atención y le dijo a José Ramón Fernández. “Usted es como un padre para mí, mi maestro y lo que soy se lo debo”.

Faitelson aceptó que se equivocó y tratará de vivir con eso, y se queda con la parte positiva que vivió con José Ramón Fernández.

“Quiero extenderle la mano a mi maestro, podrán haber pasado muchas cosas, pero yo soy un tipo agradecido. Públicamente, si en algún momento me equivoqué, de todo corazón le ofrezco una disculpa”. David Faitelson

La respuesta de José Ramón Fernández a las disculpas de Faitelson

El silencio de José Ramón Fernández ante las disculpas de David Faitelson fue lapidario. Pese al acto de su excompañero, el experiementado periodista guardó silencio y únicamente le extendió la mano a Faitelson.

Lo cierto es que, la disculpa de David Faitelson a José Ramón Fernández no tuvo el efecto esperado por el primero.

José Ramón Fernández reaccionó a las disculpas de David Faitelson con un “No tengo nada qué decir”.