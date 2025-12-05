Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), confirmó su viaje a Washington D.C., en Estados Unidos, para estar presente en el sorteo del Mundial de Futbol 2026.

En un video, previo a abordar el vuelo que la llevará hasta la capital estadounidense, Clara Brugada destacó que la CDMX será, por tercera vez en la historial , la sede inaugural del un Mundial de Futbol.

Clara Brugada viaja a Washington para el sorteo del Mundial 2026 como representante de CDMX

Este jueves Clara Brugada confirmó su viaje a Washington D.C., en donde será parte del sorteo del Mundial 2026 como jefa de gobierno de la CDMX.

Esto toda vez que se espera la presencia de los gobernantes de las 16 ciudades que serán sedes del Mundial de Futbol 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Con esto, se prevé que Clara Brugada este acompañada por Samuel García y Pablo Lemus, gobernadores de Nuevo León y Jalisco, respectivamente, sedes de México en el Mundial 2026 junto a la CDMX.

Previo a tomar su vuelo, la jefa de gobierno se dijo emocionada por descubrir cuáles serán las selecciones nacionales que jugarán en la CDMX.

Así, Clara Brugada celebró que el Mundial de Futbol regrese a la CDMX en 2026, a la cual calificó como la mejor ese mundialista del mundo.