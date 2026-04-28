La detención de Audias Flores Silva “El Jardinero” desató una ola de violencia en Nayarit, con reportes de enfrentamientos armados y disturbios en diversas zonas del estado.

Los hechos se concentraron principalmente en el municipio de Tecuala, donde se registraron bloqueos carreteros, incendios de negocios y detonaciones de arma de fuego.

Autoridades locales activaron operativos de seguridad tras los incidentes, mientras habitantes reportaron momentos de tensión derivados de la reacción violenta tras la captura.

Captura de Audias Flores “El Jardinero” en Nayarit desata operativos y tensión por su vínculo con el CJNG

La captura de Flores Silva se realizó mediante un operativo de fuerzas especiales en Tepic, en el paraje conocido como El Mirador.

El detenido es señalado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación y posible relevo de liderazgo tras Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Estados Unidos ofrece recompensa millonaria por Audias Flores, “El Jardinero” (Redes sociales)

De acuerdo con autoridades, el sujeto contaba con una orden de aprehensión en México y era requerido por Estados Unidos con fines de extradición.

El gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

La operación fue resultado de labores de inteligencia previas, lo que permitió ubicar al sospechoso en un punto estratégico de la capital nayarita.

Tras su detención, fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, no se han confirmado más detenciones ni detalles sobre posibles enfrentamientos durante el operativo que derivó en su captura.