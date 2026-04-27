Pumas vs América se perfila como la serie de cuartos de final de la Liga MX más atractiva, así que conseguir un boleto para estar en estadio se vuelve urgente.

En ese sentido, Pumas lanzará una preventa especial para el partido que se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, el domingo 10 de mayo.

Fecha de la preventa de boletos para el Pumas vs América

Este martes 28 de abril, a partir de las 10 de la mañana la preventa de boletos para el partido de vuelta de cuartos de final, Pumas vs América.

La preventa especial de boletos para el Pumas vs América está dirigida a los clientes de la entidad bancaria que patrocina al equipo auriazul.

¿Cómo comprar boletos en preventa especial para el Pumas vs América?

Si eres cliente de Mifel, podrás comprar boletos en la preventa especial para el partido Pumas vs América, a través de la plataforma Ticketmaster.

Un día estará disponible la preventa, que inicia el martes 28 de abril y termina el miércoles 29 de abril.

¿Cuándo es la venta de boletos general para el partido Pumas vs América?

El jueves 30 desde las 10 de la mañana se abrirá la venta de boletos para el público general que quiera asistir al partido Pumas vs América, en la vuelta de los cuartos de final.

¿Cuándo inicia la serie de cuartos de final Pumas vs América?

América recibe a Pumas este domingo 3 de mayo en el Estadio Banorte, a partir de las 17 horas.