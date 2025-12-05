¿Donald Trump y Claudia Sheinbaum podrían reunirse en Washington? El mandatario estadounidense confirma encuentro tras el sorteo del Mundial.

Tanto Donald Trump como Claudia Sheinbaum acudieron al Kennedy Center, recinto en el que se llevará a cabo el sorteo mundialista este viernes 5 de diciembre.

¿Donald Trump y Claudia Sheinbaum se van a reunir? El mandatario estadounidense habla de lo que pasará tras el sorteo del Mundial

A su llegada al Sorteo del Mundial 2026, Donald Trump fue cuestionado sobre si se podría reunir con la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

🚨 Donald Trump llega al sorteo de la Copa del Mundo y afirma que verá a la presidenta Claudia Sheinbaum en #Washington.



"¿Hablarán sobre inmigración?"

"Sí, vamos a hablar..."



📹 @FoxNews pic.twitter.com/oN6p1qSSjB — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) December 5, 2025

Donald Trump destacó que si se va a reunir con la presidenta de México Claudia Sheinbaum tras el sorteo del Mundial.

Sin querer entrar en muchos detalles, Donald Trump se limitó a decir “Sí, vamos a hablar” al ser cuestionado sobre si hablará sobre inmigración con la presidenta de México.

De acuerdo con algunos reportes, el mandatario estadounidense dijo que se reuniría más tarde con los líderes de Canadá y México para hablar de comercio, pero no dio más detalles.

A Donald Trump se le vio hablando con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Reportes señalan que la reunión entre Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney ocurrirá este viernes 5 de diciembre en Washington.

Cabe destacar que sería el primer encuentro cara a cara de Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

Rosa Icela Rodríguez confirma encuentro entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum

El encuentro entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum ya había sido confirmado por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación de México.

En la conferencia matutina de este viernes, Rosa Icela Rodríguez habló sobre la agenda de Claudia Sheinbaum en el marco del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Rosa Icela Rodríguez destacó que Claudia Sheinbaum se reunirá brevemente con sus homólogos de EUA y Canadá.

En sus encuentros con Donald Trump y Mark Carney, Claudia Sheinbaum hablará sobre la colaboración entre los tres países y seguir un trabajo en conjunto.