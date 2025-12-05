La presidenta de México Claudia Sheinbaum asistió al sorteo del Mundial para la Copa FIFA 2026 donde recordó el Juego de Pelota.

“Estamos orgullosos, orgullosas, de recibir por tercera vez la Copa Mundial; México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y algo especial: nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales” Claudia Sheinbaum

Al hablar brevemente de la importancia del fútbol en México durante el sorteo del Mundial, fue que Claudia Sheinbaum recordó que los inicios fueron con el Juego de Pelota.

Claudia Sheinbaum recuerda el Juego de Pelota en sorteo del Mundial

La presidenta de México formó parte, junto con el presidente de Canadá y Estados Unidos, del sorteo del Mundial donde recordó el Juego de Pelota que iniciaron los mesoamericanos.

El guiño cultural que Claudia Sheinbaum dejó ante los asistentes al sorteo del Mundial, fue que les dejó ver que el fútbol es muy importante para el país porque tiene años jugándose.

Sheinbaum destaca el Juego de Pelota en su mensaje en el sorteo del Mundial

Esto debido a que recordó que desde antes de llamarse fútbol, en sus inicios los mesoamericanos ya jugaban el Juego de Pelota “desde tiempos ancestrales”.

Por otra parte, la presidenta de México engrandeció al país subrayando “tenemos un pueblo extraordinario, trabajador”.

Finalmente, la mandataria recordó que esta es la tercera ocasión en que México recibe la Copa del Mundial.

Durante el sorteo del Mundial, Claudia Sheinbaum se encontró con Mark Carney, primer ministro de Canadá, y Donald Trump, presidente de México.

