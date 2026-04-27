Nashville vs Tigres juegan en la Concachampions 2026 el martes 28 de abril de 2026, y el pronóstico es derrota de los felinos, 0-1 en la ida de las semifinales.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Nashville vs Tigres.

Nashville vs Tigres: Pronóstico y posibles alineaciones de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de ida de las semifinales de la Concachampions 2026, es 1-0 de Nashville ante Tigres.

Pronóstico: Nashville 0-1 América

Nashville vs América: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Nashville vs América, como parte de las semifinales de la Concachampions 2026.

Nashville

Portero: Brian Schwake

Defensas: Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, A. Najar y D. Lovitz

Mediocampistas: Matthew Corcoran, Alex Muyl, Edvard Tagseth y Sam Surridge

Delanteros: C. Espinoza y H. Mukhtar

Tigres

Portero: Guzmán

Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg

Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo

Delanteros: Lainez y Aguirre

DT: Guido Pizarro

Nashville vs Tigres: A qué hora ver el partido de la Concachampions 2026

Nashville vs Tigres se enfrentan en la ida de las semifinales de la Concachampions 2026.

El partido es el martes 28 de abril de 2026 y será transmitido por Fox One a las 18:30 horas.

Partido: Nashville vs Tigres

Fase: Ida de semifinales

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 28 de abril de 2026

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Nashville

Transmisión: Fox One

¿Cómo llegaron Nashville y Tigres a las semifinales de la Concachampions 2026?

Tigres eliminó a Seattle Sounders en los cuartos de final de la Concachampions 2026, para citarse con Nashville, otro equipo de la MLS en las semifinales.

Nashville dejó en el camino al América de la Liga MX gracias al triunfo de 1-0 que logró en el Estadio Banorte en la vuelta.