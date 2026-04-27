Nashville vs Tigres juegan en la Concachampions 2026 el martes 28 de abril de 2026, y el pronóstico es derrota de los felinos, 0-1 en la ida de las semifinales.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Nashville vs Tigres.
Nashville vs Tigres: Pronóstico y posibles alineaciones de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de ida de las semifinales de la Concachampions 2026, es 1-0 de Nashville ante Tigres.
- Pronóstico: Nashville 0-1 América
Nashville vs América: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Nashville vs América, como parte de las semifinales de la Concachampions 2026.
Nashville
- Portero: Brian Schwake
- Defensas: Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, A. Najar y D. Lovitz
- Mediocampistas: Matthew Corcoran, Alex Muyl, Edvard Tagseth y Sam Surridge
- Delanteros: C. Espinoza y H. Mukhtar
Tigres
- Portero: Guzmán
- Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg
- Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo
- Delanteros: Lainez y Aguirre
- DT: Guido Pizarro
Nashville vs Tigres: A qué hora ver el partido de la Concachampions 2026
Nashville vs Tigres se enfrentan en la ida de las semifinales de la Concachampions 2026.
El partido es el martes 28 de abril de 2026 y será transmitido por Fox One a las 18:30 horas.
- Partido: Nashville vs Tigres
- Fase: Ida de semifinales
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 28 de abril de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nashville
- Transmisión: Fox One
¿Cómo llegaron Nashville y Tigres a las semifinales de la Concachampions 2026?
Tigres eliminó a Seattle Sounders en los cuartos de final de la Concachampions 2026, para citarse con Nashville, otro equipo de la MLS en las semifinales.
Nashville dejó en el camino al América de la Liga MX gracias al triunfo de 1-0 que logró en el Estadio Banorte en la vuelta.