El álbum Panini del Mundial 2026 ya tiene fecha de preventa y lanzamiento, con precios que van desde 99 pesos en pasta suave hasta 349 en pasta dura.

Pasta suave: $99

Pasta dura: $349

Precio sobre: $25

Caja con 10 sobres: $250

Caja con 100 sobres: $2500

Pasta suave + caja: $2599

Pasta dura + caja: $2849

Cada sobre costará 25 pesos y el reto para los coleccionistas será completar los 980 espacios disponibles, cifra récord por la inclusión de 48 selecciones.

Se estima que llenar el álbum podría requerir hasta 700 sobres, aunque con intercambios podría lograrse con unas 1,300 a 1,500 estampas.

El gasto real álbum Panini del Mundial 2026 rondaría entre 3,600 y 6,000 pesos.

¿Cuántas estampas necesitas para completar el álbum Panini del Mundial 2026?

El álbum Panini del Mundial 2026 tendrá un total de 980 espacios para las estampas, por lo que para llenar necesitarías aproximadamente entre 4 mil 800 a 5 mil estampas, es decir, unos 700 sobres.

No obstante, los expertos recomiendan hacer el intercambio de estampas para llenar el álbum Panini del Mundial 2026, ya que se lograría completar con unas mil 300 a mil 500 estampas en total.

Álbum Mundial 2026 pasta dura en paquete

¿Cuánto cuesta llenar el álbum Panini del Mundial 2026?

Para completar el álbum Panini del Mundial 2026 se necesitarían alrededor de 140 sobres, por lo que si cada uno cuesta 25 pesos mexicanos, el gasto inicial sería de 3 mil 599 pesos, contemplando el gasto del álbum.

Sumado a ello, se deberá contemplar que habrá que gastar en muchos más sobres de los señalados por la repetición en las estampas, por lo que el costo real podría elevarse hasta los 6 mil pesos mexicanos para completar todo el álbum Panini del Mundial 2026.