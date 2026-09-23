La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, criticó nuevamente a Alejandro Moreno, quien coincide con las declaraciones de Donald Trump en la ONU sobre el poder de los cárteles en México.

A través de la red social X, Citlalli Hernández -de 36 años-, comparó la actitud del Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el condicionamiento de Pavlov, señalando que cada vez que “alguna voz extranjera lastima a México, él aplaude”.

En defensa de la soberanía, subrayó que México trabaja en combatir el tráfico de drogas, al tiempo que Estados Unidos debe atender su consumo, distribución y el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano.

Así como reiteró el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener una relación de vecinos basada en la cooperación, el respeto mutuo y la defensa de la soberanía nacional.

“Cooperación, sí. Subordinación e injerencia, no”, sentenció. Citalli Hernández

Citlalli Hernández critica nuevamente a Alejandro Moreno (@CitlaHM / X)

Alejandro Moreno respalda dichos de Donald Trump en la ONU

El 22 de septiembre, Donald Trump declaró ante la Asamblea General de la ONU que México es el epicentro de la violencia de los cárteles y debe recuperar el control de su territorio.

Declaración que fue aprobada por Alejandro Moreno -de 51 años, quien retomó el tema para denunciar que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una mordaza al PRI, para impedirle señalar la presunta colusión de Morena con la delincuencia organizada.

El INE informó que su Comisión de Quejas y Denuncias ordenó retirar publicaciones del PRI en las que se vinculaba a Morena con expresiones como “narcogobierno”, “narcopartido” y otras relacionadas con el crimen organizado.

En este sentido, advirtió que podrán intentar callarlos, pero no pueden ocultar la crisis que vive el país.

Alejandro Moreno acusó a la oposición de evadir la crisis de seguridad y usar la soberanía como pretexto. , por lo que coincide con Trump en que México debe recuperar el control de su territorio y aplicar la ley contra los cárteles.