Donald Trump elogió la buena relación que se tiene con México, destacando los grandes avances contra los carteles asegurando que “la seguridad llegará”.

“La protección y la seguridad llegarán a México. Estoy muy orgulloso de decirles que mantenemos una relación muy buena con el Gobierno mexicano” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Sin embargo, también calificó la presencia de los carteles como una amenaza inaceptable, por lo que propuso medidas militares drásticas para erradicarlos.

Por su parte, el Gobierno de Claudia Sheinbaum defiende la soberanía bajo el lema de “cooperación sin subordinación”, destacando la reducción de la violencia mediante su propia estrategia de seguridad.

Donald Trump presume buena relación con México y destaca que “la seguridad llegará”

Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, Donald Trump afirmó estar muy orgulloso de mantener una “muy buena relación” con el Gobierno de México, haciendo mención explícita a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Trump destaca buena relación con México: “La seguridad llegará” (@USEmbassyMEX / X )

Donald Trump subrayó enfáticamente que se han logrado “grandes avances” en el trabajo conjunto entre ambos países.

Destacó un punto de acuerdo en materia de seguridad al señalar que en el Gobierno mexicano “tampoco quieren a los carteles”.

Aseguró que “la protección y la seguridad llegarán a México” y sostuvo que, al resolver la amenaza de los cárteles, toda la región será un lugar más seguro, próspero y hermoso para vivir.

“Hemos logrado grandes avances. Ellos tampoco quieren a los carteles. Y cuando llegue ese día, toda esta región será un lugar mejor, más seguro y más hermoso en el que vivir y prosperar” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Frente a la constante amenaza de una intervención militar, México mantiene su postura de “cooperación sin subordinación”

Si bien exaltó la buena relación, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU Donald Trump también calificó de “inaceptable” compartir frontera con territorios dominados por el narcotráfico.

Donald Trump afamó que México es el “epicentro de la violencia”, por lo que exigió que retome el control de su territorio.

Definió a los cárteles como “el Estado Islámico del hemisferio occidental” y “enemigos en guerra con la civilización”, acusándolos de emplear el asesinato, la violación, la tortura y la extorsión como instrumentos de terror.

Destacó que los catalogó como Organizaciones Terroristas Extranjeras y que desplegó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para eliminarlos.

Afirmó que, al igual que a ISIS, a los miembros de los cárteles se les debe “eliminar, exiliar o detener como combatientes enemigos, sin posibilidad de liberación”.

Ante la postura del Gobierno de Estados Unidos y sus constantes insinuaciones de intervención militar, la presidenta Claudia Sheinbaum ha establecido como principio rector la “cooperación sin subordinación” y ha rechazado abiertamente la “ayuda” ofrecida por Trump en materia de seguridad.

El Gobierno mexicano se ha respaldado en los avances de su propia política de seguridad para evitar cualquier tipo de intervención extranjera.

Pese a las tensiones y discursos contundentes, la presidenta sostiene que la relación bilateral sigue siendo buena y que registra avances en el plano comercial.