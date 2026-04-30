La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, citó artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reforzar la defensa de la soberanía nacional en medio del caso de Rubén Rocha Moya.

Durante la conferencia mañanera del jueves 30 de abril de 2026, la mandataria subrayó que México no permitirá injerencias extranjeras, en referencia a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa.

“No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir sobre el pueblo de México. El artículo 39 constitucional es muy claro: la soberanía emana del pueblo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum agregó que su gobierno mantendrá dos principios clave: la defensa de la soberanía nacional y el respeto al Estado de Derecho, el cual debe basarse en pruebas para determinar responsabilidades.

Las autoridades estadounidenses acusan a Rubén Rocha Moya de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, además de otros delitos como:

Conspiración para la importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos

Conspiración para poseer armas y dispositivos destructivos

Estas acusaciones han generado tensión en la relación bilateral y reavivado el debate sobre soberanía nacional.

¿Qué dice el artículo 39 sobre la soberanía nacional?

El artículo 39 de la Constitución mexicana es uno de los pilares del sistema político del país. Establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo.

También señala que:

Todo poder público emana del pueblo

El poder se instituye para su beneficio

El pueblo tiene el derecho inalienable de modificar su forma de gobierno

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En términos prácticos, esto significa que ninguna autoridad externa puede decidir sobre el rumbo político de México.

¿Qué dice el artículo 40? La prohibición de intervenciones extranjeras es la clave

El artículo 40 refuerza este principio al establecer que el pueblo de México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, intervenciones o intromisiones del extranjero que afecten la integridad, independencia o soberanía nacional.

Entre estas acciones se incluyen:

Golpes de Estado

Injerencia en elecciones

Violaciones al territorio nacional (tierra, mar o espacio aéreo)

Además, el artículo deja claro que tampoco se permitirá la intervención extranjera en investigaciones o persecuciones sin la autorización del Estado mexicano.

“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables." Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El gobierno federal sostiene que cualquier acusación internacional debe apegarse a las leyes mexicanas y respetar los mecanismos de cooperación judicial.

En este contexto, la referencia al artículo 39 y 40 busca reforzar el mensaje de que México mantiene el control sobre sus procesos internos y decisiones políticas, incluso ante presiones externas.