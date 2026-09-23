La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las las declaraciones de Donald Trump sobre el narcotráfico en México con una irónica frase.

Desde la mañanera del 23 de septiembre, la presidenta dijo que podría señalar lo difícil que es vivir junto a un país con alto consumo de drogas ilícitas y producción de armas.

“Yo podría decir: Es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas...pero no lo voy a decir” Claudia Sheinbaum

Esto luego de que Donald Trump señalara como “inaceptable” compartir una frontera con un país controlado por el narcotráfico.

Asimismo, resaltó que ambos países están cooperando en el combate al narco y el tráfico de armas, hecho que Trump también reconoció en su discurso ante la ONU.

Es muy difícil vivir junto a Estados Unidos: Sheinbaum responde a Trump con una frase que “no va a decir”

Luego de que Donald Trump asegurara que México es el “epicentro” de los cárteles del narcotráfico y calificó como inaceptable compartir la frontera, Claudia Sheinbaum respondió.

La presidenta de México aseguró que “podría decir” lo difícil que es vivir junto a Estados Unidos, país donde existe un alto consumo de drogas ilícitas y producción de armas.

Asimismo, dijo con ironía que “no lo dirá” ya que México y Estados Unidos tienen una buena relación y cooperación en ambos temas.

“Yo podría decir: Es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas. O podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas. Pero no lo voy a decir porque tenemos buena relación con el presidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos” Claudia. Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que sería fácil entrar en debate y declaraciones acusatorias; sin embargo, es mejor trabajar de manera coordinada para mejorar la seguridad de ambos países.

Asimismo, resaltó que Donald Trump reconoció que se tiene una buena relación entre ambos países y reconoció el trabajo de México en el combate al tráfico de drogas.