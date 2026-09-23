Omar García Harfuch confirmó que en cumplimiento con la estrategia de seguridad nacional, diversas instituciones federales y estatales coordinaron la captura del alcalde de Juchitán de Zaragoza: Miguel Sánchez Altamirano y a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”.

Ambos individuos enfrentan órdenes de aprehensión por extorsión agravada y acciones que vulneran la seguridad del Estado en la región de Oaxaca.

Las autoridades vinculan a los detenidos con una red criminal involucrada en delitos graves como el tráfico de personas, el narcotráfico y el cobro de cuotas a comerciantes en Oaxaca.

Miguel Sánchez, alcalde de Juchitán, Oaxaca fue detenido en Ciudad Ixtepec por sus presuntos vínculos con una red criminal

La detención de Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, se realizó en un despliegue operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales.

Harfuch confirma detención de Miguel Sánchez, alcalde de Juchitán, Oaxaca (@OHarfuch / X)

El edil fue interceptado por agentes de seguridad al salir de un evento oficial en la Secundaria General “Símbolos Patrios”, ubicada en la colonia Mártires del 31 de Julio, en Juchitán de Zaragoza.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Miguel Sánchez Altamirano en el marco de la política de Cero Impunidad instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El operativo fue coordinado por:

La Secretaría de Marina (SEMAR)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

La Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA)

La Fiscalía General de la República (FGR)

La Guardia Nacional

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (a través de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá)

La secretaría de seguridad estatal

Nota en desarrollo, en breve más información...