La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) nuevamente ordenó a Alejandro Moreno y personajes ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) bajar publicaciones de redes sociales en las que se referían a Morena como “narcopartido”.

La mencionada comisión del INE consideró que los señalamientos podrían ser “calumniosos” ya que “no existe sentencia o prueba que acredite la veracidad de las frases”.

Las frase analizadas en una “sesión extraordinaria urgente” por el INE son:

Narcogobierno

Narcopartido

Narcoestado

Narcopolíticos

Mafiosos

Cómplices de los cárteles del crimen organizado

Morenarcos

Cártel de Morena

Otros equivalentes

INE ordena por segunda vez al PRI eliminar publicaciones de “narcopartido”

El INE analizo 21 frases de Alejandro Moreno y personajes ligados al PRI en dos expedientes, ello después del primer paquete de seis frases que analizó en el mes de julio y que constituyeron el primer ordenamiento del INE de bajarlas.

La medida cautelar para el retiro de las publicaciones de la cuenta del PRI también incluye los reposteros de las cuentas de Alejandro Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y de los Comités del PRI de diversos estados.

El INE dio un periodo de seis horas para que las publicaciones sean eliminadas o modificadas a partir de las 9:00 horas del día hábil siguiente al día de la legal notificación.

INE ordena a militantes retirar reposteos del PRI

El INE también dictó retirar las publicaciones y reposteos realizados por políticos del PRI, en los que se considera a Morena “narcopartido”, como: