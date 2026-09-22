Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acusó que México es el epicentro mundial de la violencia de los cárteles del narcotráfico, durante su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2,000 millas con un territorio controlado por cárteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente estadounidense volvió a decir que parte de México está controlado por los cárteles del narcotráfico y por ello resaltó la necesidad de que llegue la seguridad al país.

Donald Trump acotó que la presidenta Claudia Sheinbaum no quiere a los cárteles y sin ahondar dijo que “la seguridad llegará a México”.

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