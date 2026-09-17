Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que le gustaría ver un reporte de lo que hace el gobierno de Estados Unidos dentro de su propio país contra el consumo de drogas y los grupos del crimen organizado.

“Me gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos. Hemos dicho aquí muchas veces… qué se está haciendo con el consumo, porque desde nuestra perspectiva es un asunto de salud pública…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México dijo en su conferencia mañanera del 17 de septiembre que quiere saber qué se hace al interior de Estados Unidos contra el consumo de drogas, contra el lavado de dinero, contra los cárteles y contra los medicamentos aprobados para el dolor que derivaron el consumo de fentanilo.

Claudia Sheinbaum cuestionó el trabajo que se hace en Estados Unidos ante el capítulo que dedica a México en el que señala que le falta combatir a políticos con vínculos con el narcotráfico.

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