La separación de Jesse & Joy, sigue generando polémica, ahora por los mensajes de Mónica León, esposa de Jesse Huerta, quien habló en redes sociales sobre los “límites sanos” incluso con las personas que se aman.

“El amor sabe poner límites, y ese es el AMOR más puro, porque amar es respetar la libertad del otro sin abandonar la propia. Es dejar ser, dejar vivir y cuando es necesario, saber hasta dónde llega”. Mónica León, esposa de Jesse Huerta.

Aunque Jesse Huerta aseguró desear lo mejor para su hermana Joy, las declaraciones de su esposa Mónica León dieron otra perspectiva al distanciamiento.

Cercanos señalan que la ruptura de Jesse & Joy podría estar vinculada a conflictos tras la muerte de su padre Eduardo Huerta, lo que abonó a especulaciones sobre dinero y tensiones familiares.

Esposa de Jesse Huerta publica mensaje que abona al distanciamiento de Jesse & Joy

Mónica León, la esposa de Jesse Huerta, ahora está metida en la polémica de la separación de la agrupación, pues dejó unos mensajes en sus redes sociales que han desatado controversia.

Pese a que Jesse Huerta dejó ver que le desea todo lo mejor a su hermana, Joy Huerta, y apuntó a que busca priorizar su bienestar, los comentarios de su esposa estarían dando otra perspectiva de lo que sucedió.

A través de sus redes sociales, Mónica León compartió un comunicado en donde habló de los límites sanos que se deben poner aún con las personas que amas y que esto debe ser traducido al respeto.

Esposa de Jesse Huerta manda mensaje tras separación de Jesse & Joy. (Instagram/moninis.kitchen)

Sumado a este comunicado, la esposa de Jesse también dejó una historia en Instagram en donde externó, “la verdad siempre sale a la luz, y siempre, siempre, triunfa”.

Esposa de Jesse Huerta manda mensaje tras separación de Jesse & Joy. (Instagram/moninis.kitchen)

¿Conflicto por dinero? La muerte del padre de Jesse & Joy habría desatado todo

Si bien, Jesse aún no ha hablado de forma certera de la decisión que lo llevó a separarse de Jesse & Joy e incluso las declaraciones de su esposa abonaron a dar más polémica, ahora cercanos argumentan que todo cambió tras la muerte de su padre.

Según un testimonio en X de una madre de familia que llevaba a sus hijos a la misma escuela que Jesse, cuando murió Eduardo Huerta, Mónica León y Jesse recibieron “donaciones” porque ella argumentaba que “se habían quedado en la calle”.

Testimonio explica que Jesse se quedó en la calle tras la muerte de su papá. (@tupatronasii)

Sin embargo, este es un aspecto que no se ha verificado, pero que bajo el contexto del distanciamiento abonaría a la separación de Jessy & Joy.