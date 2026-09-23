Jorge Romero, líder nacional del PAN, secundó a Donald Trump sobre México como “epicentro de la violencia” y aseguró que esta aseveración les da la razón.

“Que quede claro quién lo está diciendo, lo acaba de decir ayer ante las Naciones Unidas el presidente de Estados Unidos, no lo está diciendo el PAN, no lo está diciendo la oposición” Jorge Romero

En conferencia de prensa, Jorge Romero reiteró que lo dicho por Donald Trump debe tomarse con seriedad, pues lo compartió ante la ONU.

Esto luego de que el presidente de Estados Unidos asegurara que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles” y lamentara compartir frontera con un territorio “controlado por cárteles enemigos”.

Discurso de Trump da la razón al PAN sobre la violencia en México, asegura Jorge Romero

Jorge Romero resaltó que la afirmación de Donald Trump quien ve a México como el “epicentro” de la violencia, reafirma las denuncias que ha hecho el PAN sobre el supuesto vínculo entre el crimen organizado y Morena.

“El PAN lleva diciéndolo años, ahora no les ha quedado de otra más que darnos la razón” Jorge Romero

Resaltó la importancia de que esto haya sido dicho por un presidente ante la ONU por un jefe de Estado porque “no hay manera de que no haya un mínimo sustento”.

Resaltó la importancia de que ésto haya sido dicho por un presidente ante la ONU por un jefe de estado porque “no hay manera de que no haya un mínimo sustento”.

Asimismo, Jorge Romero reiteró que un presidente no puede hacer una aseveración como la hecha por Trump sin sustento y aseguró que lo dijo porque “simple y sencillamente es la verdad”.

“Esto es la aseveración de otro presidente de otro país. No hay manera de que no haya, así sea un mínimo de sustento, para hacer una aseveración así. Y lo dice porque simple y sencillamente es la verdad” Jorge Romero

Jorge Romero señala a Morena de tener vínculos con el crimen organizado

En el mismo sentido, Jorge Romero aprovechó para reiterar sus denuncias en contra de Morena y aseguró que ha llegado al gobierno de muchas zonas “gracias al apoyo del crimen organizado”.

“¿Cuál es la verdad? que en este país hay extensísimas zonas donde Morena llegó gracias al apoyo del crimen organizado. Punto.”

Asimismo, resaltó que tienen evidencia de personas armadas tomando las urnas en diferentes jornadas electorales; sin embargo, no han sido tomadas en cuenta, según el presidente del PAN.