Un juez de la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó reabrir la investigación contra Naasón Joaquín, líder de la Luz del Mundo.

Luego de una audiencia realizada en los juzgados de Puente Grande, Jalisco, un juez federal determinó revocar la decisión de la no acción penal emitida en diciembre de 2025 por el Ministerio Público y en su lugar, investigar los casos por agresión sexual.

FGR: Naasón Joaquín enfrenta investigación en México

Un juez federal ordenó revertir la no acción penal en contra de Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, durante la audiencia del pasado 27 de abril.

De acuerdo con el juez Juan José Rodríguez Velarde, se deberá reabrir l carpeta de investigación 24/2026 para continuar con las investigaciones por agresión sexual.

Se trata de la investigación iniciada en 2019 por las denuncias de Sochil Martin y Sharim Guzmán, quienes también participaron en el proceso judicial en Estados Unidos por el que se declaró culpable de 3 cargos por agresión sexual contra menores.

Cabe señalar que la carpeta de investigación contra Naasón Joaquín no el único líder de La Luz del Mundo mencionado en la carpeta de investigación de 2 mil 516 páginas, pues también hay menciones a:

Cabe recordar que Naasón Joaquín debe cumplir con una sentencia de 16 años y 9 meses en Estados Unidos por haber cometido abuso sexual en contra de menores tras declararse culpable en 2022.

Con ello, evitó un juicio por 19 cargos que incluían: