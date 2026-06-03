Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, confirmó la detención de Jesús Zamora Cervantes en Acapulco, Guerrero, como parte de las acciones coordinadas para combatir a grupos delictivos.

De acuerdo con la información, Jesús Zamora Cervantes era el asesor de la alcaldesa Abelina López Rodríguez y es señalado de liderar un grupo dedicado a la extorsión de servicios turísticos.

García Harfuch reiteró que las autoridades continuarán realizando acciones coordinadas para garantizar la seguridad, el Estado de derecho y la no impunidad para el crimen organizado.

Detienen a Jesús Zamora Cervantes en Acapulco; lo confirma García Harfuch (Captura de pantalla)

García Harfuch confirma detención de Jesús Zamora Cervantes en Acapulco

Este miércoles 3 de junio, Omar García Harfuch informó sobre la detención de Jesús Zamora Cervantes, asesor general de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez.

La captura formó parte de una acción coordinada derivada de denuncias ciudadanas e investigaciones de inteligencia sobre una presunta red dedicada a la extorsión en zonas turísticas del puerto.

De acuerdo con la información, además de Jesús Zamora Cervantes fueron detenidas otras 10 personas tras la ejecución de nueve cateos simultáneos en distintos puntos de Acapulco.

Omar García Harfuch señaló que siete de los 11 detenidos en Acapulco tenían orden de aprehensión por delincuencia organizada y publicó sus fotos para que la ciudadanía pueda seguir sumando sus denuncias.

Investigaciones señalan que el grupo, que presuntamente lideraba Zamora Cervantes, exigía cuotas a prestadores de servicios turísticos para permitirles operar en playas y zonas de alta afluencia.

Durante los operativos en Acapulco, además de las 11 detenciones, fueron aseguradas: