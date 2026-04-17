La secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que Naasón Joaquín está suspendido en México como ministro de La Luz del Mundo.

Rosa Icela Rodríguez señaló que ya tiene tiempo que el estatus de Naasón Joaquín es ese y que también tiene que ver con el proceso legal que paga en Estados Unidos.

México suspendió a Naasón Joaquín como ministro en La Luz del Mundo

La Fiscalía General de la República (FGR) buscará reabrir el caso de La Luz del Mundo, por lo que Rosa Icela Rodríguez fue cuestionada sobre el estatus de Naasón Joaquín en México.

En respuesta durante la mañanera del pueblo del 17 de abril de 2026, la secretaria informó que Naasón Joaquín está suspendido como ministro de La Luz del Mundo desde hace tiempo.

Asimismo, señaló que la decisión tiene que ver -en parte- por el estatus legal que Naasón Joaquín tiene en Estados Unidos, por el delito de abuso sexual de menores.

“Lo que está detenido es el que un ministro de culto, el que ha estado por muchos años al frente [Naasón Joaquín] ese sí está suspendido ante la autoridad correspondiente porque además está purgando una condena fuera de nuestro país”. Rosa Icela Rodrígue, titular de Segob.

Al corte del 2019, La Luz del Mundo tiene 701 ministros, según reportes de la Secretaría de Gobernación (Segob), siendo que Naasón Joaquín no se encuentra en ellos desde dicho año; un año después de haber sido detenido en Estados Unidos.

El exministro está por vivir otro proceso en el que se le señala por crímen organizado, tráfico sexual y explotación infantil. Pero él ha sostenido su inocencia respecto a ellos.

La Luz del Mundo sí tiene registro activo todavía

Rosa Icela Rodríguez explicó que Naasón Joaquín ya no tiene registro como ministro de La Luz del Mundo, aunque la iglesia aún sigue activa.

La secretaria compartió que aunque a Naasón Joaquín se le retiró el registro de ministro, La Luz del Mundo aún está en el registro como iglesia, hecho que se le otorgó tiempo atrás.

Iglesia La Luz del Mundo. (Cuartoscuro / Fernando Carranza García)

El registro de la Luz del Mundo oficialmente está bajo el nombre “Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad ‘La Luz del Mundo’, siendo que la principal sede a la que se le dio el registro en el Registro de Asociaciones Religiosas (SGAR) fue la de Guadalajara en los los 90.