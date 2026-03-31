Alicia Bárcena informó que tras las inspecciones preliminares en las costas de Veracruz no se han detectado daños severos en el Sistema Arrecifal Veracruzano ni en las Áreas Naturales Protegidas del Golfo de México.

El Sistema Arrecifal de Veracruz es una de nuestras Áreas Naturales Protegidas más importantes. Y la subsecretaria que no está con nosotros hoy, Ileana Villalobos, recorrió toda esa zona del arrecife veracruzano y vio que no había ahí rastros de hidrocarburo, pero igual tenemos una vigilancia, ¿por qué no les dices Pedro? Tenemos vigilancia completa de nuestras 9 Áreas Naturales Protegidas que están en los tres estados, en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente

Arrecifes del Golfo siguen sin daños severos, afirma Bárcena (Cortesía)

Acompañada por autoridades de Pemex, Semar, Conanp y ASEA, la secretaria de Medio Ambiente, supervisó las labores de limpieza y destacó que las playas, como el malecón de Coatzacoalcos, ya presentan condiciones aptas para turistas.

Las tareas de limpieza se realizan de forma manual y con apoyo comunitario para evitar impactos adicionales.

“No estamos metiendo maquinaria ni productos, todo es a mano” Miguel Ángel Miranda Mendoza, subdirector de Pemex

Vigilancia y resultados de la inspección en Veracruz

El comisionado de Áreas Protegidas, Pedro Álvarez Icaza, detalló que se encontraron evidencias mínimas de hidrocarburos en siete de estas áreas, las cuales ya han sido atendidas y limpiadas en colaboración con las comunidades locales y la Profepa.

Por su parte, la secretaria Bárcena subrayó que una misión de la Unesco también constató que no hay impacto en los arrecifes, aunque se realizarán buceos adicionales para dar total certeza a la sociedad.

Arrecifes del Golfo siguen sin daños severos, afirma Bárcena (Cortesía)

De acuerdo con Miguel Ángel Miranda Mendoza, subdirector de Pemex, la presencia de hidrocarburos en la zona responde a emanaciones naturales de “chapopoteras”, un fenómeno que se acentuó recientemente debido al paso de un frente frío.

Miranda informó que se han recorrido y limpiado 1,300 kilómetros mar adentro, además de la franja costera que va desde Coatzacoalcos hasta Punta San Juan.

Arrecifes del Golfo siguen sin daños severos, afirma Bárcena (Cortesía)

Bárcena y Pemex afirman: Playas aptas y limpieza manual

Las autoridades enfatizaron que las labores de limpieza se realizan de manera manual para evitar impactos negativos adicionales al ecosistema.

“No estamos metiendo maquinaria ni productos, todo es a mano”, señaló el directivo de Pemex, destacando que el 90% del personal contratado pertenece a las localidades afectadas.

Arrecifes del Golfo siguen sin daños severos, afirma Bárcena (Cortesía)

Bárcena aseguró que existen condiciones adecuadas para que la población y los turistas disfruten de las playas, mencionando específicamente el malecón de Coatzacoalcos como una zona ya recuperada.

No obstante, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hallazgo de residuos o ejemplares de fauna afectados, con especial énfasis en las zonas de anidación de tortugas, que son las especies más vulnerables en este tipo de contingencias.

“Estas zonas son muy importantes porque son zonas de anidación de tortugas que son quizás la especie más afectada en este tipo de situaciones, pero por eso estamos aquí” Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente

La Secretaría de Medio Ambiente y Pemex continuarán con el monitoreo satelital y los recorridos por aire y tierra para garantizar que las playas se mantengan libres de contaminación.