Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C. (CEMDA) acusaron al gobierno de México de ocultar información sobre el derrame de petróleo en Cantarell en la zona del Golfo de México y contradijeron a versión oficial.

“Desde el 6 de febrero comenzaron a observarse manchas de hidrocarburos en la zona marina frente a Campeche… las autoridades ubicaron el inicio de la contingencia en los reportes costeros del 2 de marzo y atribuyeron el contaminante a tres fuentes: un buque no identificado en inmediaciones de Coatzacoalcos y dos chapopoteras naturales… la evidencia hoy disponible desmiente esa narrativa… es una falsedad oficial sobre la cronología y el origen probable del vertido” Organizaciones ambientalistas

La versión del gobierno de México de que el derrame inicio el 2 de marzo fue calificada como “ falsedad oficial ” pues las 17 organizaciones ubican el derrame al menos desde el 6 de febrero.

Cantarell es el origen del derrame de petróleo en el Golfo de México, según 17 organizaciones ambientalistas

De acuerdo con las investigaciones, el derrame de petróleo en el Golfo de México tiene como origen la ruptura de un ducto subterráneo en el complejo de Cantarell.

“Hoy se sabe que el derrame actual del Golfo de México no comenzó en marzo de 2026, cuando aparecieron los primeros reportes en playas de Veracruz y Tabasco. Empezó desde inicios de febrero, en torno a un oleoducto de Pemex de 36 pulgadas de diámetro, y alcanzó una magnitud que vuelve inverosímil cualquier alegato de desconocimiento” Organizaciones ambientalistas

La rotura sería en un ducto de 36 de diámetro pulgadas, justo en un punto del ducto Old AK C, y que se encarga de transpirar crudo en la plataforma AkalC y la Terminal marítima de Dos Bocas.

Este sitio se encuentra en el complejo Cantarell, frente a las costas de Campeche, Tabasco y Veracruz y afecta el Corredor Arrecifal del Suroeste.

Cronología del derrame de petróleo en Cantarell

Las organizaciones ambientalistas denunciaron que al menos desde el 6 de febrero comenzaron a observarse manchas de hidrocarburos en la Marina frente a Campeche y que el buque Arbol Grande acudió al sitio el 7 de febrero.

Se trata de un buque especializado en reparación de ductos subterráneos, lo que muestra que las autoridades ya conocían el hecho .

El 13 de febrero se vieron embarcaciones realizando maniobras en la zona y para el 19 de febrero la mancha alcanzaba 300 kilómetros cuadrados, de acuerdo con imágenes satélitales.

Para el 21 de marzo denunciaron que ya se documentaban 630 kilómetros de litoral afectado y 51 sitios con presencia de chapopote con consecuencias en playas, manglares, fauna y medios de vida comunitarios.

Las organizaciones señalaron que además de una mentira es una negligencia con grandes consecuencias para las playas y la pesca.

“No es una simple diferencia de versiones. Es una falsedad oficial sobre la cronología y el origen probable del vertido. Y esa falsedad importa por una razón sencilla: no fue inocua” Organizaciones ambientalistas

Organizaciones ambientalistas exigen informes públicos y desmienten versión de buque no identificado

Las organizaciones ambientalistas señalaron que no es un problema de comunicación sino de responsabilidades legales y políticas por lo que exigieron informes públicos a las dependencias correspondientes enre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex) y más.

Además rechazaron las intenciones de hacer creer que fue un accidente natural desde chapopoteras o desde un buque no identificado.

Las organizaciones denunciantes son: