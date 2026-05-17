La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, compartió un mensaje dirigido para los chihuahuenses tras la marcha de protesta de Morena, en la que reafirmaron su solicitud de desafuero.

“Y seguiremos trabajando con toda la decisión por la paz y la libertad de las familias de todo Chihuahua” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

En el mismo, citó unas líneas del libro “Crónica de un País Bárbaro” de Fernando Jordán, en el cual, describió a Chihuahua hace 60 años pero que seguiría de la misma manera.

Integrantes de Morena se dieron cita en la Glorieta Francisco Villa para marchar hacia el Palacio de Gobierno, en donde la dirigente, Ariadna Montiel, destacó que Chihuahua merece transparencia.

Maru Campos destaca a los chihuahuenses tras marcha de Morena en el estado

Maru Campos escribió en sus redes unas líneas de Crónica de un País Bárbaro, en el cual Fernando Jordán definió a los chihuahuenses como sinónimo de fuerza y de voluntad, de un supremo anhelo por la libertad.

Fernando Jordán añadió que la “resistencia a los problemas torpemente creados” es lo más hermoso del alma chihuahuense, ya que la resistencia ante problemas artificiales es la mejor demostración de su temple.

Ante ello Maru Campos cita que en Chihuahua nada se deja al azar, sino que se crea por voluntad humana, por lo que pese a las luchas sangrientas y rebeliones violentas es una tierra de personas libres.

Maru Campos resalta al final de su mensaje, que así son los chihuahuenses, por lo cual les dio las gracias por su fuerza y su ejemplo, sin mencionar la marcha llevada a cabo la tarde de hoy sábado 16 de mayo.

Maru Campos afirma seguirá trabajando, tras marcha en Chihuahua (Maru Campos)

Sin embargo, en la que acorde con varios videos que circulan en redes sociales, chihuahuenses se mostraron en contra de la llegada de manifestantes.