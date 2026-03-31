Pedro Álvarez Icaza es un ambientalista y funcionario mexicano que actualmente encabeza la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Ha desarrollado su carrera en política ambiental, biodiversidad y desarrollo rural. Si quieres conocer su edad, esposa, hijos, estudios y trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Pedro Álvarez Icaza?

Pedro Álvarez-Icaza Longoria Longoria es un ambientalista, sociólogo y funcionario mexicano, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas desde octubre de 2024. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en proyectos de conservación, biodiversidad y gobernanza ambiental en México y América Latina.

¿Qué edad tiene Pedro Álvarez Icaza?

Pedro Álvarez nació el 3 de noviembre de 1958 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 67 años.

¿Pedro Álvarez Icaza tiene esposa?

Se desconoce si Pedro Álvarez tiene esposa, pues su vida sentimental se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Pedro Álvarez Icaza?

Al haber nacido el 3 de noviembre, Álvarez Icaza es Escorpio, signo que se caracteriza por ser emocional, analítico y astuto.

¿Pedro Álvarez Icaza tiene hijos?

Sí, de acuerdo con información oficial, Pedro Álvarez Icaza tiene una hija: Julia Álvarez Icaza Ramírez, quien fue nombrada como titular de SEDEMA.

¿Qué estudió Pedro Álvarez Icaza?

Pedro Álvarez cuenta con una amplia trayectoria académica:

Licenciatura en Agronomía por la Universidad Autónoma Metropolitana

Maestría en Desarrollo Rural por la UAM

Doctorado en Sociología y Jurisprudencia por la Universidad Pública de Navarra, España

Programa de Líderes Ambientales del Colegio de México (LEAD)

¿En qué ha trabajado Pedro Álvarez Icaza?

Pedro Álvarez cuenta con una amplia trayectoria enfocada en el medio ambiente y la política pública, destacando cargos como: