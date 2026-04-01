El derrame de hidrocarburos se expandió, alerta la Red Corredor Arrecifal, que señala, abarca hasta Soto la Marina, Tamaulipas; es decir, 933 kilómetros de su punto de origen.

En días anteriores se había denunciado la presencia de hidrocarburo en playa Miramar, Tamaulipas, aunque las autoridades del estado no lo han confirmado.

Hasta el momento, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que no hay rastros de hidrocarburos en el Corredor Arrecifal del Suroeste que corresponde al estado de Veracruz.

Derrame de hidrocarburos se expande por Tamaulipas; suma 933 km en costa

La Red Corredor Arrecifal denunció este martes 31 de marzo que el derrame de hidrocarburos afecta ya 933 kilómetros sobre las costas del Golfo de México, desde Tabasco a Tamaulipas.

Dicha información la obtuvo mediante monitoreo comunitario, quienes alertaron presencia de chapopote en playa La Pesca, del municipio Soto La Marina, en Tamaulipas.

Los reportes ciudadanos apuntan un total de 96 sitios con manchas de hidrocarburos, los cuales comenzaron desde Tabasco, se extendieron a Veracruz y desde el 24 de marzo llegaron a Tamaulipas.

Denuncian que se sigue reportando el arribo de hidrocarburo a las playas, aunque también se señala que hay una mancha de considerable tamaño en el mar reportada por pescadores.

Derrame de Hidrocarburos llegó a Tamaulipas; abarca 933 km de costa (Red Corredor Arrecifal)

La red también apunta que de los 96 sitios con presencia de hidrocarburos, al menos 54 no tienen ningún tipo de atención, mientras que otros 14 fueron atendidos por las propias comunidades.

Esto debido a que el derrame de hidrocarburos no sólo presenta un riesgo ecotoxicológico, también provoca la disminución turística y afectaciones en la venta de pescado.

Derrame de hidrocarburos habría comenzado desde febrero en Tabasco

El webinar de la Red Corredor Arrecifal no sólo denunció la expansión del derrame de hidrocarburos, también asegura que comenzó antes de marzo; con exactitud, el 8 de febrero.

El argumento apunta que ese día, el Sistema de Detención y Monitoreo de Hidrocarburos Marinos (Sidemhma) identificó anomalías por posible presencia de petróleo a 10 kilómetros de Tabasco.

La concentración aumento para el 13 de febrero, pero fue entre el 2 y 6 de marzo que el derrame llegó a Veracruz , fechas que concuerdan con las primeras denuncias, lo que descartaría las teorías de su origen.