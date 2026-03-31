Petróleos Mexicanos (Pemex) informó la reactivación de emisiones naturales de hidrocarburos frente a las costas de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz.

Ante este fenómeno, Pemex señaló que se activaron protocolos inmediatos de vigilancia, contención y saneamiento para mitigar impactos en el ecosistema marino.

Pemex y otras autoridades buscan controlar derrame de hidrocarburo en Coatzacoalcos; casi 800 toneladas de residuos se han recolectado

A través de un comunicado, Pemex informó que se detectó una reactivación en las emisiones de hidrocarburos en Coatzacoalcos, Veracruz.

Debido a ello, se ordenó el despliegue masivo de más de 3 mil elementos de diversas instituciones, incluyendo la Secretaría de Marina (Semar), quienes ya opera en la zona para controlar la dispersión del petróleo mediante el uso de barreras y embarcaciones especializadas.

De acuerdo con la empresa, la presencia intermitente de hidrocarburos en el Golfo de México, que ha afectado también a Tabasco y Tamaulipas desde inicios de marzo, se ve potenciada por factores climáticos como frentes fríos y fuerte oleaje.

Estas condiciones facilitan que el hidrocarburo sea arrastrado hacia la costa, lo que ha dificultando las labores de limpieza para las autoridades.

Hasta el momento, las brigadas interinstitucionales han intervenido en más de 630 kilómetros de litoral, recolectando un acumulado de más de 785 toneladas de residuos de petróleo en las playas afectadas.

Pemex indicó que las inspecciones técnicas se han intensificado en el complejo Cantarell, revisando la integridad de ductos en las áreas de Akal C y Akal H con apoyo de drones submarinos.

Simultáneamente, se mantiene una investigación sobre 13 embarcaciones ubicadas previamente en el fondeadero de Coatzacoalcos. Siete de ellas ya fueron revisadas exhaustivamente en distintos puertos para determinar con precisión el origen del hidrocarburo.

Derrame de hidrocaburos en las costas de Veracruz (Prensa Greenpeace / Prensa Greenpeace)

ASEA interpone demanda ante FGR por derrame de hidrocarburo, señala Pemex

En el mismo comunicado, Pemex informó que derivado del derrame de hidrocarburo en Coatzacoalcos, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos ambientales.

Con lo anterior, las sanciones podrían alcanzar hasta los nueve años de cárcel para los responsables, así como posibles multas económicas.

En tanto, Pemex aseveró que ordenó destinar 35 millones de pesos para apoyar a comunidades pesqueras y servicios de salud, manteniendo programas de empleo temporal para pobladores locales en las tareas de remediación ambiental.