La Red Corredor Arrecifal y las comunidades costeras organizan protestas contra el derrame de hidrocarburos, tal como anunciaron en su webinar de este martes 31 de marzo.

La ONG señaló que son varias las comunidades que se han visto afectadas, desde Tabasco hasta las costas de Tamaulipas, por lo que urgió a reforzar las medidas.

Red Corredor Arrecifal convoca a protestas para exigir acciones contra derrame de hidrocarburos

La Red Corredor Arrecifal pidió mediante webinar que la sociedad civil y otras organizaciones se sumen a las protestas para exigir acciones contra el derrame en el Golfo de México.

Aunque no se mencionan manifestaciones, las comunidades alertan la falta de atención de parte de las autoridades en al menos 56 sitios en los que se ha avistado hidrocarburo.

Mientras que al día de hoy martes 31 de marzo, sólo en 20 puntos se han llevado a cabo acciones de limpieza en acompañamiento de las autoridades, pese al arribo reciente de hidrocarburos.

Arrecifes del Golfo siguen sin daños severos, afirma Bárcena (Cortesía)

Tal como dio a conocer el webinar Red Corredor Arrecifal, los habitantes de las costas señalan desde frustración, enojo hasta tristeza por el derrame, que afectarían la riqueza ecológica del Golfo de México.

Debido a lo que llamaron un desastre socioambiental continúa fuera de control, que ha dejado pérdidas económicas de las comunidades costeras.

El derrame afecta física y psicoemocionalmente a los habitantes de la costa, aunado a problemas gastrointestinales por consumo de productos contaminados.

ONG’s exigen acciones contra el derrame de hidrocarburos

Además de la petición de limpieza, la Red Corredor Arrecifal exige hace un llamado a que se implementen otras acciones para atender el derrame en el Golfo de México , ante la falta de medidas hasta ahora.

Así como urge a crear un plan de atención integral para:

Suspender las actividades de hidrocarburos en el Golfo de México

Reforzar las acciones de limpieza en todos los sitios afectados

Realizar un estudio de riesgos e impactos, específicamente determinar las sustancias tóxicas relacionadas

Definir e implementar planes de acción para mitigar los daños a corto y mediano plazo

Indemnizar a las comunidades costeras

Proporcionar información verificada y transparente

Establecer un programa de monitoreo a mediano y largo plazo

Implementar esquemas de protección para el Corredor Arrecifal del Suroeste