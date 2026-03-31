Pemex informó que la presencia reciente de hidrocarburos en las costas de Veracruz se originó por emanaciones naturales conocidas como “chapopoteras”, intensificadas por el paso de un frente frío en la zona de Coatzacoalcos.

El subdirector Miguel Ángel Miranda Mendoza explicó que el fenómeno fue detectado mediante vigilancia satelital, lo que permitió desplegar brigadas de limpieza en puntos específicos.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, aseguró que los arrecifes no presentan daños y que las playas, como el malecón de Coatzacoalcos, ya son aptas para visitantes.

Pemex: Vigilancia satelital detectó emisión de chapopotera en Coatzacoalcos

El subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de Pemex, Miguel Ángel Miranda Mendoza, informó que la reciente presencia de hidrocarburos en las costas veracruzanas se originó por una emanación natural en la zona de Coatzacoalcos, la cual fue dispersada hacia la costa debido al paso de un frente frío.

Durante un recorrido de inspección junto a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, el funcionario explicó que este fenómeno, conocido como "chapopoteras“, fue detectado oportunamente mediante vigilancia satelital.

Esta tecnología permitió la movilización inmediata de helicópteros y brigadas de limpieza hacia puntos específicos como Barrillas y Jicacal para contener y retirar el material.

Arrecifes del Golfo siguen sin daños severos, afirma Bárcena (Cortesía)

Arrecifes del Golfo siguen sin daños severos, afirma Bárcena (Cortesía)

Pemex: Limpieza se realiza de forma manual

Pemex detalló que ya se han inspeccionado y limpiado 1,300 kilómetros mar adentro, confirmando que el océano se encuentra libre de contaminantes en esas zonas.

En cuanto a la franja costera, los trabajos de limpieza se han extendido desde Coatzacoalcos hasta Punta San Juan.

Miranda Mendoza enfatizó que las labores se realizan de manera manual, utilizando palas y evitando el uso de maquinaria o productos químicos que pudieran alterar el entorno natural.

Además, destacó que el 90% del personal encargado de estas tareas ha sido contratado directamente de las localidades afectadas, lo que permite una mayor sinergia y vigilancia del proceso por parte de la propia comunidad.