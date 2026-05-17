Daniela Álvarez, dirigente del PAN en Chihuahua, negó que existiera alguna clase de sabotaje a Morena antes de la marcha prevista para el 16 de mayo de 2026 contra Maru Campos.

En entrevista con Radio Fórmula, la panista rechazó los señalamientos por parte de morenistas, señalando que las confrontas se debieron a la valentía de los chihuahuenses que decidieron oponerse a la movilización.

“Quisieron venir a hacer una marcha al estado de Chihuahua sin conocer la vocación de los chihuahuenses y pues este es el resultado” Daniela Álvarez, dirigente del PAN en Chihuahua,

Según Daniela Álvarez, el PAN obtuvo información de que Morena pretendía movilizar a personas de otros estados para intentar simular una protesta contra Maru Campos.

El PAN en Chihuahua negó sabotaje a Morena y acusa que el rechazo a la marcha fue por decisión ciudadana.

PAN Chihuahua adjudica rechazo de la marcha a la ciudadanía

Durante la misma entrevista, la dirigente Daniela Álvarez dijo que el Gobierno de Chihuahua no interfirió en la marcha de Morena, sino que fueron los mismos chihuahuenses quienes mostraron su rechazo a la movilización.

Agregó que parte de las molestias por parte de Chihuahua contra Morena se debieron a la reciente aprobación a la Ley de Aguas que mantiene incumplimientos con agricultores y campesinos.

Según comentó, esa sería la razón por la que transportistas bloquearon vialidades, lo que se sumó a otros actos contra Morena como las rechiflas contra Andrés Manuel López Beltrán y Ariadna Montiel a su llegada al estado.

Daniela Álvarez comentó que parte de la ciudadanía chihuahuense no estuvo de acuerdo con que personas de otros estados llegaran a Chihuahua a exigir acciones en la entidad sin siquiera vivir ahí.

PAN respaldó a Maru Campos por protestas en Chihuahua

En cuanto al juicio político que exige Morena contra Maru Campos, la dirigente panista aseguró que la verdadera traición a la patria es permitir la injerencia del crimen organizado en elecciones, como -aseguró- ocurrió en Sinaloa.

En contraste, señaló que Maru Campos es una gobernadora que se ha caracterizado por mantenerse en giras de trabajo y en cercanía con el pueblo de Chihuahua.

Previo a la marcha, el PAN en Chihuahua acusó a gobiernos de Morena de permitir el avance del crimen organizado y aseguró que en Chihuahua no permitirán que el narcotráfico “se apodere del Estado”.