La polémica entre Azucena Uresti vs Gerardo Fernandez Noroña sigue en el aire luego de que la periodista lanzó un reto en su programa en vivo en Radio Fórmula para que el presidente de la Cámara de Senadores demuestre que ella es dueña de un departamento en Paseo de la Reforma más caro que su casa de 12 millones de pesos.

Azucen Uresti dijo a Gerardo Fernandez Noroña este 27 de agosto que tendría que mostrar pruebas sobre el departamento y aclarar si “la espía” porque ahora se siente en riesgo.

El reto para Gerardo Fernández Noroña se dio ante el enojo del senador luego de que fue publicada una investigación sobre su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, obtenida supuestamente con un crédito hipotecario.

“¿Dónde está ese departamento que usted imaginó en su cabeza que está a mi nombre?… Con mentiras no, fíjese que a qué conmigo no, si usted me acusa de tener un departamento que además dijo me había costado más de 12 millones de pesos, lo reto a que me lo demuestre y si está muy seguro contésteme el teléfono, vamos a hablar. Tenemos dos horas y 40 minutos para recibir la llamada de Gerardo Fernandez Noroña… ¿Me espía? Le dejo la pregunta sobre la mesa ¿Me pone en riesgo? Sí” Azucena Uresti

Como se lo dije ayer, senador Gerardo @fernandeznorona, con mentiras no. Lo reto a que me demuestre lo que aseguró. Tenemos dos horas y 40 minutos para recibir su llamada en #AzucenaxFórmula 👇



¿Me espía? ¿Me pone en riesgo? Sí. pic.twitter.com/wAOZ7WVlxu — Azucena Uresti (@azucenau) August 27, 2025

Gerardo Fernández Noroña asegura que paga su casa de 12 millones de pesos con su trabajo como senador y YouTube

Ante la publicación de la casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, Gerardo Fernández Noroña dijo en conferencia el 26 de agosto que Azucena Uresti estaba insinuando que tenía financiamiento del narco y que en realidad él la está pagando con sus ingresos como senador y los de YouTube.

“Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube, yo estoy pagando un crédito, es una casa que compré a crédito. Llevo allí viviendo, ya es el quinto año, he rentado cuatro; en octubre cumplo el primer año de estarla pagando” Gerardo Fernández Noroña. Presidente de la Cámara de Senadores

Fue ahí cuando aseguró que ella tiene un departamento que cuesta más que su casa, lo que ha generado la preocupación de la periodista de Radio Fórmula no solo por señalar que es mentira sino por sentirse espiada.

“Azucena Uresti… hoy en la mañana se atrevió casi a decir que es financiamiento del narco. Qué audacia la suya. Ella tiene tiene un departamento aquí en Reforma que vale más que la casa que estoy pagando” Gerardo Fernández Noroña. Presidente de la Cámara de Senadores

El presidente del Senado dijo que la casa está en su declaración patrimonial y que le extraña que no hubieran hecho pública su propiedad antes.

Agregó que espera terminar sus días en Tepoztlán, Morelos, y que liberen sus cenizas en el cerro del Tepozteco.

Azucena Uresti vs Gerardo Fernández Noroña ¿Cuánto pagará de mensualidad?

De acuerdo con Azucena Uresti, la mensualidad por la hipoteca de Gerardo Fernández Noroña sería de 120 mil a 130 mil pesos mensuales por 20 años.

La periodista recordó que 12 millones de pesos es una gran cantidad que no se puede permitir un mexicano de a pie para una casa.

Gerardo Fernanda Noroña invita a conocer su casa que pertenece a un “sector medio”

Gerardo Fernandez Noroña quiso dar a entender que su casa no es ostentosa ni cara y que en realidad pertenece a un sector medio, por lo que invito a reporteros que cubren la fuente de la Cámara de Senadores a conocerla para corroborar cómo vive.

También recordó que ya la ha mostrado en videos y ha hechos house tour en vivo en sus redes sociales.

“Azucena Uresti decía “Una mansión”, pues si yo he publicado, he hecho videos de la casa, la he mostrado. Cualquiera que se meta a mis redes conoce la casa, su dimensión. Puedo pagarla, la estoy pagando…”, dijo.

¿Diría que es de clase media la casa? Mira, yo creo que la clase media no existe, pero sí sería el equivalente a un sector medio. O sea, es una casa que no es para nada… ¿Ostentosa? Para nada. Cuando quieran los invito, si quieren un día ir, los invito a que la conozcan. Gerardo Fernández Noroña. Presidente de la Cámara de Senadores

Gerardo Fernández Noroña niega que se tenga financiamiento del narcotráfico y exige pruebas

Cabe recordar que Gerardo Fernández Noroña dijo que hay una campaña de calumnias en su contra por la que lo quieren señalar que es financiado por el crimen organizado.

Ante ello dijo que nadie le ha regalado nada y el patrimonio que tiene lo ha construido con trabajo y esfuerzo.

“Que le investiguen lo que quieran, que se metan en mis cuentas, que revisen lo que les dé la gana. El patrimonio que yo tengo lo he construido y lo estoy construyendo con muchísimo trabajo y esfuerzo, nadie me ha regalado nada, absolutamente nadie, y mucho menos un grupo criminal” Gerardo Fernández Noroña. Presidente de la Cámara de Senadores

Previamente dijo que “Azucena Uresti hoy se atrevió a decir que yo tengo financiamiento del narco, la reto a que pruebe sus irresponsables declaraciones. Y cualquiera que diga algo, lo reto a que lo pruebe, y después que manden las pruebas para que se procese aquí en México, porque los delitos fueron cometidos en México”.

Gerardo Fernández Noroña dijo que son declaraciones irresponsables que no va a dejar pasar y exigió a que presente las pruebas.