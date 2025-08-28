Varias legisladoras y periodistas compartieron su experiencia tras ser objeto de violencia de género por parte de Gerardo Fernández Noroña, luego de haber inventado que Azucena Uresti tiene un departamento más caro que su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos y de verse involucrado en un enfrentamiento a golpes con Alejandro Moreno líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Azucena Uresti dio cabida a escuchar los casos de otras periodistas y mujeres agredidas por Gerardo Fernández Noroña como:

Lety Robles de la Rosa

Adriana Dávila

Laura Ballesteros

Azucena Uresti recordó que las mujeres han sido atacadas constantemente por Gerardo Fernández Noroña y además provocar luego se hace la víctima.

“Somos objetivo de sus ataques durante muchos tiempo… / Es un mentiroso, manipulador, provocador y después de que provoca, corre, huye y se hace la víctima / Este señor ha sido violento toda su vida, pero ahora tiene poder” Azucena Uresti. Periodista

Lety Robles de la Rosa revela que Gerardo Fernández Noroña quiere seguir en la Mesa Directiva del Senado por razones misóginas

Lety Robles de la Rosa, reportera de Excelsior, recordó que Gerardo Fernández Noroña la ha atacado personalmente por sus publicaciones y además reveló que el todavía presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores quiere ser parte de la misma en el siguiente año por razones misóginas.

Y es que de acuerdo con la periodista, Gerardo Fernández Noroña ha dijo que “una mujer no va a poder controlar las sesiones del Senado, básicamente por Lilly Téllez”.

Además contó las veces que la ha exhibido:

“Hizo un video y me exhibió… desde siempre de su púlpito del poder… cuando hablé de los cuatro trabajadores… que no aparecen en la nómina del Senado ni en la lista de asesores por honorarios publicó que yo protegía depredadores sexuales… suelta adjetivos sin mediar el impacto de sus palabras pero a él no le gusta que lo toquen jamás” Lety Robles de la Rosa. Reportera

También recordó que se molestó al revelar información sobre su criticado viaje a Estrasburgo, Francia.

Adriana Dávila recordó cuando Gerardo Fernández Noroña pidió una “chinga” para ella

Adriana Dávila, ex diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), recordó que Gerardo Fernández Noroña “hizo expresiones que invitaban a la gente a darme una chinga, decía él”

“Noroña no debió ser nunca a presidente del senado por sus agresiones constante contra mujeres”, dijo en Radio Fórmula a Azucena Uresti.

Laura Ballesteros señala que Gerardo Fernández Noroña no tiene límites y ataca a Claudia Sheinbaum y Luis María Alcalde

Laura Ballesteros, diputada federal por el partido Movimiento Ciudadano, recordó que Gerardo Fernández Noroña no tiene límites e incluso ataca o contradice a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.

“No se puede permitir… no tiene limites y enfrenta a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la presidenta de su partido” Laura Ballesteros. Diputada de MC

Agregó que Gerardo Fernández Noroña “tiene un comportamiento serial, especialmente contra mujeres y lo hace especialmente en espacios donde se siete impune… cuando se siente señalado en el abuso de su poder…”.