Gerardo Fernández Noroña , presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, confirmó que compró una casa de 12 millones de pesos a crédito.

Reportan desde medios que como parte de la declaración patrimonial pública en 2024, Gerardo Fernández Noroña se compró una residencia con un valor de 12 millones de pesos.

Lo anterior fue confirmado por el mismo senador desde su cuenta de X, quien precisó la ubicación de su residencia adquirida a los meses de su nombramiento como presidente del Senado.

Gerardo Fernández Noroña confirma que compró casa de 12 millones de pesos a crédito; es la que rentaba en Tepoztlán

Después de que en medios se reportara la compra de una casa con un valor de 12 millones de pesos, el mismo Gerardo Fernández Noroña confirmó a través de su cuenta de la red social X esta adquisición.

El legislador sostuvo que es una propiedad que él ya rentaba y está ubicada en Tepoztlán, Morelos.

Asimismo, confirmó que la casa forma parte de su declaración patrimonial, que es pública, además de estarla pagando a crédito.

Sin embargo, en redes sociales nuevamente el senador recibió una serie de críticas por su estilo de vida que no estaría alineado con la “austeridad” que se promueve desde la Cuarta Transformación.

Gerardo Fernández Noroña confirma que compró casa de 12 millones de pesos a crédito; así la está pagando

De acuerdo con lo declarado por el senador Gerardo Fernández Noroña en su declaración patrimonial, él tiene ingresos adicionales además de su trabajo legislativo.

Según los últimos cálculos publicados por El Financiero sobre los sueldos de los senadores, en México ganan hasta 131 mil 700 pesos mensuales, sin embargo Gerardo Fernández Noroña percibe otros ingresos.

Entre ellos fruto de sus colaboraciones en medios de comunicación, así como de su canal de YouTube.

De sus columnas de prensa habría declarado ganar hasta 78 mil pesos mensuales, mientras que de los ingresos de su canal de YouTube habría declarado ganar hasta 188 mil pesos mensuales.