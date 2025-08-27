Gerardo Fernando Noroña no se enlazó al programa de Azucena Uresti en Radio Fórmula pero sí publico una foto de la periodista en el gimnasio para insistir que es dueña de un departamento en Paseo de la Reforma de 13 millones de pesos, más caro que su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos.

Azucen Uresti había retado a Gerardo Fernández Noroña a presentar pruebas de que tiene un departamento a su nombre. como lo afirmó el legislador en conferencia de prensa el 26 de agosto.

Gerardo Fernandez Noroña se molestó pues dijo que Azucena Uresti ha insinuado que lo financian grupos criminales, pero señaló que su casa la paga mediante un crédito hipotecario con su sueldo de senador y sus ingresos por YouTube.

Azucena Uresti pidió a Gerardo Fernandez Noroña pruebas de ser dueña un departamento más caro que su casa

Azucena Uresti aseguró que el presidente de la Cámara de Senadores estaba recurriendo a mentiras y debía demostrar su dichos con pruebas.

Cabe recordar que la periodista de Radio Fórmula ha dejado ver en otros momentos, como en la discusión por la gentrificación, que ella renta el departamento en el que vive actualmente.

“No lo tengo. Dice mentiras...”

Información en desarrollo…