Gerardo Fernández Noroña llama “traidores a la Patria” al Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) por declaraciones de Lilly Téllez sobre Estados Unidos en la Cámara de Senadores.

En medio de la Sesión de la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión de la Cámara de Senadores de este 27 de agosto los ánimos entre los legisladores subieron de tono por la discusión de las declaraciones de Lilly Téllez de la bancada del PAN al pedir una intervención de Estados Unidos en México.

Aunque en un principio no se planteaba discutir la agenda política finalmente la discusión llegó a los senadores quienes hasta discutieron con Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Gerardo Fernández Noroña llama “traidores a la Patria” a legisladores del PAN y PRI por declaraciones de Lilly Téllez sobre Estados Unidos

Para abrir este tema de las declaraciones de Lilly Téllez sobre Estados Unidos, Gerardo Fernández Noroña llamó al orden a sus compañeros legisladores en una primera instancia.

Incluso mostró una postura de rechazo categórico a toda intervención o injerencia militar de cualquier ejército extranjero en alusión a las declaraciones de Lilly Téllez.

Pero la apertura del tema fue discusión entre los legisladores del PAN, PRI y Morena al no estar de acuerdo si se tenía que hablar del asunto este 27 de agosto o no.

En un llamado al orden y de respuesta a los ataques de legisladores de oposición, Gerardo Fernández Noroña terminó por llamar “traidores a la Patria” a los senadores de PAN y PRI al decirles que ellos también iba a tener la palabra en le debate.

“Por su puesto que van a tener la palabra traidores al pueblo y traidores a la patria” Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la cámara de senadores

Gerardo Fernández Noroña llama “traidores a la Patria” a legisladores del PAN y PRI por declaraciones de Lilly Téllez sobre Estados Unidos; les recuerdan fusilamiento en siglo XIX

De manera insólita también en la tribuna decidió participar Gerardo Fernández Noroña, quién ya había llamado a los legisladores del PAN y PRI como “traidores a la Patria”, en su intervención les recordó qué pasaba con los “traidores” en el siglo XIX a quienes fusilaban en ese entonces.

Pero matizó con que ahora en el siglo XXI se respeta a la oposición, sin embargo resaltó que desde el gobierno no pedirían nunca una intervención extranjera.