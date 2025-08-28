La periodista Azucena Uresti acusó a Gerardo Fernández Noroña, de ser un “mentiroso y cobarde”, luego de que el presidente de la Cámara de Senadores aseguró que la comunicadora cuenta con un supuesto departamento en Avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX).

Las afirmaciones de Gerardo Fernández Noroña se dieron luego de que el medio Eme Equis reveló que el senador cuenta con una casa valuada en 12 millones de pesos, la cual fue adquirida mediante un crédito hipotecario en el pueblo de Tepoztlán, en el estado de Morelos.

En ese contexto, el senador de Morena entró en una discusión con Azucena Uresti pues dijo que la periodista insinuó que sus ingresos están relacionados con grupos criminales, por lo que respondió señalando que Azucena Uresti cuenta con un departamento de 13 millones de pesos en Avenida Paseo de la Reforma #77.

El senador Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Senadores (Andrea Murcia Monsivais)

Azucena Uresti responde a Gerardo Fernández Noroña: “He vivido dignamente de mi trabajo público”

En su columna para El Universal Azucena Uresti le respondió a Gerardo Fernández Noroña, quien exhibió una foto de la periodista en sus redes sociales con la que acusó a la periodista de tener un departamento en Avenida Paseo de la Reforma.

En este sentido, la comunicadora acusó al presidente del Senado de ser un “mentiroso y cobarde”:

"He vivido dignamente de mi trabajo público y lícito, y no poseo ninguna propiedad en la Ciudad de México“. Azucena Uresti

En este sentido, la periodista de Grupo Fórmula también señaló incongruencia del senador al no cumplir con las políticas de austeridad de la denominada Cuarta Transformación:

“Todos sus discursos de austeridad —y vaya que hay muchos— se derrumban al comprar una propiedad de 1,201 metros cuadrados en uno de los pueblos mágicos más turísticos del país. Una casa que, para un trabajador con salario mínimo, significaría al menos 150 años de ahorro, y eso sin contar los intereses que conlleva cualquier hipoteca”. Azucena Uresti

Azucena Uresti confirma haber vivido en departamento de Paseo de la Reforma; "efectivamente, viví algún tiempo"

Pese a rechazar ser propietaria del departamento en Avenida Paseo de la Reforma que señaló Gerardo Fernández Noroña, Azucena Uresti confirmó haber vivido en dicho lugar.

En primera instancia, la comunicadora dijo haber retado a Fernández Noroña para asistir a su programa en Grupo Fórmula y discutir el tema de su supuesto departamento; “no aceptó”, explicó Uresti en su columna de El Universal.

“En lugar de acudir al debate, prefirió intentar exhibirme en redes sociales con una fotografía de 2022 en el gimnasio de un edificio donde, efectivamente, viví algún tiempo, cuando trabajaba en una empresa de comunicación”. Azucena Uresti

En cuanto a la propiedad que el presidente del Senado confirmó estar pagando a crédito, la periodista puntualizó las siguientes preguntas, que no han sido aclarados por Fernández Noroña:

“Usted asegura que adquirió la propiedad mediante un crédito bancario: ¿cuál banco?, ¿bajo qué esquema?, ¿cuánto paga al mes y por cuánto tiempo?, ¿cuál fue el enganche y la tasa de interés? ¿Cómo piensa seguir pagando al término de su carrera política?“. Azucena Uresti

Además, la presentadora de Grupo Fórmula recordó parte de lo dicho en un video publicado en 2021 por el senador en su cuenta de Youtube, cuando dijo no contar con recursos para adquirir una propiedad e incluso explicó que tuvo que vender sus libros para tener algo de dinero: