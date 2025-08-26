El presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, presumió en redes sociales un video de la casa que compró por 12 millones de pesos.

Ayer lunes 25 de agosto, el medio Eme Equis reveló que como parte de su declaración patrimonial como senador, Gerardo Fernández Noroña declaró públicamente contar con una propiedad valuada en 12 millones de pesos, la cual fue adquirida mediante un crédito hipotecario.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de Senadores confirmó contar con esta propiedad, por lo que en redes sociales circula un video de enero de 2022 con el que presumió parte del interior de la casa, así como la decoración de la misma.

Gerardo Fernández Noroña (Especial)

Gerardo Fernández Noroña presume en video su casa de 12 millones de pesos con un “jardín maravilloso”

En redes sociales circula un video de la casa que Gerardo Fernández Noroña compró por 12 millones de pesos, la cual está ubicada en el pueblo de Tepoztlán, en el estado de Morelos.

La grabación de enero de 2022 mostró al actual presidente del Senado en medio de un tour por la casa que anteriormente rentaba; esto cuando se desempeñaba como diputado federal del Partido del Trabajo (PT).

“Este es el comedor, ahí está la escalera. Miren qué bonita pieza de arte popular tengo”, señaló Fernández Noroña en el video, además de mostrar otros elementos de decoración.

“Este es el jardín, es muy bonito, ahí yo en la hamaca el otro día, sufriendo y llorando. Este es el jardín, es un jardín maravilloso”. Gerardo Fernández Noroña

Cabe señalar que hoy 26 de agosto, el propio presidente del Senado confirmó la adquisición de esta propiedad en sus redes sociales, señalando que la está pagando a crédito y que es la misma casa que rentó como diputado del PT.

!La información que están manejando está en mi declaración patrimonial, que es pública. Estoy pagando a crédito, la casa que rentaba en Tepoztlán". Gerardo Fernández Noroña

Aquí podemos ver al Senador Gerardo Fernández Noroña darnos un tour por su humilde casita de 12 millones de pesos y 1200 metros cuadrados en Tepoztlán.



Pasar de tener que vender libros para comer en 2013 y no pagar el IVA del Boing, a ser rico. ¡Esa es la transformación! pic.twitter.com/BQYs87lq1m — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) August 26, 2025

Gerardo Fernández Noroña es exhibido por contar con una casa de 12 de millones de pesos y dos camionetas Volvo

Ayer 25 de agosto, el medio Eme Equis exhibió que Gerardo Fernández Noroña cuenta con una casa de 12 millones de pesos con una extensión de 1,201 metros cuadrados, la cual fue adquirida gracias a un crédito hipotecario; sin embargo, su declaración patrimonial no señaló por medio de qué banco.

Además de esto, el senador declaró comprar en 2023 un automóvil Volvo con un valor de 650 mil pesos, mientras que en 2021 adquirió una camioneta de la misma marca por 1 millón 500 mil pesos, además de tener un adeudo de 1 millón de pesos con el banco HSBC por un préstamo personal.

En este sentido, el mismo medio señaló Fernández Noroña declaró en 2023 recibir 72 mil 500 pesos mensuales de ingresos adicionales a sus percepciones como legislador por sus columnas en prensa, y 188 mil pesos mensuales por su canal de Youtube; sin embargo, en 2024 y 2025, el senador no declaró contar con ingresos adicionales.