Tras el colapso del edificio en demolición en San Antonio Abad, CDMX, ocurrido el pasado 9 de marzo de 2026, se reveló que la obra fue clausurada; además, el único sobreviviente ya fue dado de alta del hospital.

El derrumbe del edificio en obras en San Antonio Abad, dejó atrapados a cuatro trabajadores de la empresa DeMet, causando tres muertes y un solo sobreviviente.

Clausuran obra de San Antonio Abad tras accidente que dejó 3 muertos

Este 11 de marzo se dio a conocer que las autoridades de CDMX clausuraron la obra del edificio que colapsó en San Antonio Abad en donde se rescataron tres cuerpos sin vida.

Mientras que también se informó que el único sobreviviente del accidente de San Antonio Abad, ya recibió alta del Hospital Rubén Leñero.

Ante esto, la Jefa de Gobierno Clara Brugada, exigió a alcaldías reforzar supervisión de demoliciones, mientras la Fiscalía investiga responsabilidades.

Ya clausuraron la obra de demolición que cobró la vida de 3 personas en San Antonio Abad.



El trabajador que permanecía hospitalizado en el Rubén Leñero ya fue dado de alta. Ya estamos al aire por @adnnoticiasmx pic.twitter.com/EvrR7bfALQ — Sarahi Uribe (@SarahiUribeG) March 11, 2026

Cabe recordar que el edificio que colapsó sobre al menos cuatro trabajadores, mismo que estaba en proceso de demolición tras daños estructurales desde los sismos de 1985 y 2017.

Tras el accidente del edificio ubicado en en Calzada San Antonio Abad esquina Lorenzo Boturini, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, se confirmaron tres muertos y un lesionado grave que fue hospitalizado en el Rubén Leñero y quien ya recibió el alta.

Las labores de rescate iniciaron y duraron horas con ayuda de binomios caninos, quienes fueron clave para realizar el rescate del sobreviviente Luis Miranda, así como de la localización los tres cuerpos sin vida.