Derivado de la discusión por su casa en Tepoztlán, el intercambio entre Gerardo Fernández Noroña y Azucena Uresti escala, ya que la periodista considera denunciar por acoso al senador de Morena.

Fue desde el martes 26 de agosto que, tras darse a conocer la declaración patrimonial de Gerardo Fernández Noroña, Azucena Uresti mencionó dicho patrimonio después de hablar de las acusaciones sobre sobornos a funcionarios.

El todavía presidente de la Mesa Directiva se ha visto involucrado en diversas polémicas, no sólo la discusión con Azucena Uresti, también la reciente pelea contra Alejandro Moreno en el Pleno de la Cámara de Senadores.

Azucena Uresti evalúa denunciar por acoso a Fernández Noroña tras polémica en redes

Fue con Pamela Cerdeira para su espacio en MVS Noticias que Azucena Uresti habló sobre su pleito con Gerardo Fernández Noroña en donde declaró que podría denunciarlo por acoso.

Esto debido a que Azucena Uresti se dijo preocupada de que Gerardo Fernández Noroña esté espiándola o utilice sus datos para poner en riesgo su integridad, por lo que podría considerar la denuncia.

Asimismo, Azucena Uresti señaló con Pamela Cerdeira que tal parece que Gerardo Fernández Noroña estaría buscando entre sus datos personales algo para atacarla por lo que de no encontrarlo, podría inventarlo.

Azucena Uresti también afirmó que no le tiene miedo a Gerardo Fernández Noroña aunque tampoco le seguirá el juego a sus comentarios en X, debido a que a su parecer, sólo busca llamar la atención.

Igualmente, Azucena Uresti explicó sobre lo del presunto departamento que Gerardo Fernández Noroña asegura que compró, y aunque sí vivía en dicho lugar era mediante una renta que pagaba con su trabajo en otra empresa.

Azucena Uresti vs Gerardo Fernández Noroña (Captura de pantalla)

Azucena Uresti vs Gerardo Fernández Noroña: Laura Ballesteros y Claudia Anaya respaldaron a la periodista

Anteriormente Azucena Uresti ya había hablado sobre Gerardo Fernández Noroña en su programa de Radio Fórmula, en donde lo retó a demostrar que la periodista posee un departamento en Paseo de la Reforma.

A la cual Gerardo Fernández Noroña habría respondido con la fotografía de Azucena Uresti en el gimnasio de un edificio de lujo en Paseo de la Reforma, por lo cual la periodista se mostró preocupada de que la espíe.

Tras reaccionar a la fotografía que compartió Gerardo Fernández Noroña, las senadores Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano y Claudia Anaya del PRI, respaldaron a Azucena Uresti.

Esto ante lo que Laura Ballesteros señaló como hostigamiento de parte de Gerardo Fernández Noroña que se ha vuelto repetitivo en cuanto a otras mujeres, como sería ella misma y la senadora Lilly Téllez.

Mientras que Claudia Anaya mencionó que no es un comportamiento exclusivo de Gerardo Fernández Noroña ya que otros personajes de Morena han hostigado no sólo a funcionarios, también a la ciudadanía.