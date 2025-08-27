La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó todo el “escándalo” que se ha generado en medios de comunicación por la casa de 12 millones de pesos de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, Morelos.

Durante La Mañanera de este miércoles 27 de agosto, Claudia Sheinbaum pidió poner en perspectiva la polémica y dirigir la atención a las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, sobre el ex secretario de Seguridad Genaro García Luna y los líderes del narcotráfico Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Sheinbaum minimizó el tema del legislador morenista al compararlo con que la DEA haya equiparado a Genaro García Luna con los dos grandes capos del Cártel de Sinaloa como grandes capos del narcotráfico que —consideró— son asuntos de relevancia nacional.

Claudia Sheinbaum acusa que se aborda polémica de Gerardo Fernández Noroña para no hablar de Genaro García Luna

Claudia Sheinbaum criticó que, en su opinión, los medios de comunicación han agrandado la polémica por la casa de Gerardo Fernández Noroña para no hablar de Genaro García Luna.

Sheinbaum cuestionó si el tema de Fernández Noroña es más importante que el de García Luna y se lanzó contra los medios por no profundizar en las declaraciones del jefe de la DEA, porque según ella “fueron cómplices” de la ‘Guerra contra el Narco’ en el periodo de Felipe Calderón.

<i>“¿Qué les parece más importante la casa de Noroña en Tepoztlán que vive ahí desde hace no sé cuántos años o que la DEA haya dicho que García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos?. Hacen un escándalo por lo de Noroña para no hablar de lo otro, porque muchos medios fueron cómplices de eso"</i> Claudia Sheinbaum

Gerardo Fernández Noroña confirma que compró casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, confirmó que compró una casa de 12 millones de pesos a crédito, ubicada en Tepoztlán, Morelos.

El senador Fernández Noroña incluyó en su declaración patrimonial pública en 2024, que adquirió una residencia con un valor de 12 millones de pesos.

A través de su cuenta de X, el legislador morenista preció que el inmueble fue adquirido unos meses después de su nombramiento como presidente de la Cámara de Senadores.ue

Además, detalló que la propiedad es la misma que rentaba en el pueblo mágico.

“La información que están manejando está en mi declaración patrimonial, que es pública. Estoy pagando a crédito, la casa que rentaba en Tepoztlán”, señaló el senador en su cuenta de X.