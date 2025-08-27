El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña hizo un reclamo a Azucena Uresti, debido a que la periodista hizo mención de su patrimonio en su espacio de radio; hubo también una acusación.

Azucena Uresti mencionó a Gerardo Fernández Noroña debido a que el lunes 25 de agosto se dio a conocer la declaración patrimonial del todavía presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, la cual derivó en diversas críticas.

Y es acorde con la misma, que fue exhibida por Eme Equis, Gerardo Fernández Noroña compró una casa en noviembre por un valor de 12 millones de pesos, aunque el señalamiento de Azucena Uresti no habría sido por ello, acusó el senador.

Gerardo Fernández Noroña reclama a Azucena Uresti por revelar su patrimonio

Durante la conferencia en la Cámara de Senadores de Gerardo Fernández Noroña habló sobre la información que circula en redes, así como la mención que hizo Azucena Uresti en su espacio en Grupo Fórmula.

Y es que Gerardo Fernández Noroña señaló que Azucena Uresti casi se atrevió a decir que su casa en Tepoztlán fue con dinero del narcotráfico, por lo que dijo con ironía la audacia de la periodista.

Sin embargo, el senador también señaló que Azucena Uresti tendría un departamento en Reforma, el cual Gerardo Fernández Noroña acusó que su precio es mayor a la casa que compró en noviembre de 2024.

Gerardo Fernández Noroña declaró igualmente que referente a su declaración patrimonial hay un “sesgo” de parte de los medios de comunicación, ya que no se reclama a otros integrantes de la Cámara de Senadores de oposición.

Quienes, tal como compartió en conferencia, varios no presentan ni automóviles ni casas pese a los años que algunos tendrían en la política , además de que Gerardo Fernández Noroña compartió su patrimonio de manera pública en mayo.

Por lo mismo, Gerardo Fernández Noroña preguntó qué de deshonesto tendría que desde hace casi un año lleva pagando una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán con sus ingresos de la Cámara de Senadores.

Esto respondió Azucena Uresti a Gerardo Fernández Noroña tras reclamo por su patrimonio

Debido a lo dicho por Gerardo Fernández Noroña y la mención directa a su persona, Azucena Uresti respondió en redes sociales, en donde negó tener un departamento de mayor valor que la casa del senador.

Azucena Uresti también señaló a Gerardo Fernández Noroña que vive muy feliz y dignamente gracias a su trabajo como periodista, por lo que instó al senador a que presente las pruebas del presunto departamento.

El mensaje lo finaliza con la invitación a Gerardo Fernández Noroña para que participe este miércoles 27 de agosto en su noticiario, en donde Azucena Uresti hizo la mención al patrimonio del senador.