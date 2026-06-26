Geraldine Ponce formalizó este jueves 25 de junio de 2026 su aspiración para gobernar Nayarit bajo la bandera de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Quienes también aspiran a ser la o el Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación en Nayarit, son:

Héctor Santana García Jasmin Bugarín Rodríguez Elizabeth López Blanco Pável Jarero Velasquez

De acuerdo con Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, el registro de los aspirantes concluirá hasta el día 27 de junio.

Geraldine Ponce formaliza aspiración a gobernar Nayarit con Morena (Captura de pantalla)

“Es tiempo de mujeres”: Geraldine Ponce sobre elecciones 2027

En un mensaje, compartido en redes sociales, la exalcaldesa de Tepic se dijo lista para encabezar una nueva etapa en el estado, con el respaldo ciudadano y con compromiso por las causas de Nayarit.

Hoy me registré para coordinar en Nayarit la defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. No por un cargo: por una causa Geraldine Ponce, exacaldesa de Nayarit

Además, sostuvo que es tiempo de hacer historia y es tiempo de mujeres, destacando que, en toda su historia, el estado nunca ha tenido una mujer como gobernadora.

“Mi compromiso es el mismo de siempre: trabajar desde las calles, con cercanía, escuchando a la gente y construyendo, junto a todas y todos, la Transformación que Nayarit merece”, expresó Geraldine Ponce en redes.

Geraldine Ponce también reiteró su respaldo al proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó la importancia de defender la soberanía del país.

Geraldine Ponce dejará la alcaldía de Tepic por reglas de Morena rumbo a 2027 (Especial)

¿Quiénes buscan gobernar en Nayarit por Morena?

Como lo adelantábamos, los aspirantes de Morena por Nayarit son los siguientes y su experiencia incluye: