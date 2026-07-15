La diputada Diana Sánchez Barrios anunció que buscará participar en el proceso interno de Morena para competir por la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones 2027, asegurando que tiene el respaldo de la gente.

“Yo amo mi alcaldía, la gente me ha solicitado participar en esta coordinación”. Diana Sánchez Barrios

Ante los filtros de Morena para sus candidaturas, Diana Sánchez Barrios adelantó que solicitará licencia para dejar el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) y centrarse en la alcaldía Cuauhtémoc.

Diana Sánchez Barrios (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Diana Sánchez Barrios se destapa para la alcaldía Cuauhtémoc con Morena

Diana Sánchez Barrios reveló que buscará ganar la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que participará en el proceso interno de Morena para designar coordinadores en defensa de la Cuarta Transformación.

La legisladora local comentó que ha tomado esta decisión debido a que la gente se lo ha solicitado, además de que “ama Cuauhtémoc”, pues en esta alcaldía nació, creció e inició su carrera política.

Durante un encuentro privado, Diana Sánchez Barrios dijo que esperará los tiempos establecidos por Morena para registrarse, eso implica que pronto pedirá licencia para separarse de su cargo en el Congreso de CDMX.

Con este anuncio, la diputada local se suma de manera a la carrera rumbo a las elecciones de 2027 en una de las alcaldías con mayor peso político de CDMX, donde Morena buscará recuperar el gobierno.