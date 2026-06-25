Félix Salgado Macedonio aún no se registra como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero rumbo a las elecciones de 2027; sin embargo, pidió a Morena que le permita participar en el proceso interno.

El senador con licencia aclaró que conoce las reglas antinepotismo establecidas por Morena, las cuales impiden que familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad aspiren a suceder a un pariente en un cargo público.

No obstante, sostuvo que no existe ningún impedimento legal o constitucional que le prohíba buscar la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

“Entonces yo, como militante de Morena, tengo derecho a participar (...) tengo todos mis derechos constitucionales para ser candidato; no hay nada legal ni jurídico que me impida ser candidato a gobernador. Sin embargo, repito, no entro en controversias” Félix Salgado Macedonio

🔴Félix Salgado Macedonio pide al CEN de Morena que se permita su registro para coordinar los Comités de Defensa de la 4T y la Soberanía Nacional en Guerrero.



Aseguró que podría apoyar como coordinador de campaña a quien resulte elegido.

pic.twitter.com/LGTptSl0lk — Azucena Uresti (@azucenau) June 25, 2026

A pesar de ello, aseguró que evitará confrontaciones dentro del partido, aunque consideró que tendría amplias posibilidades de ganar una eventual encuesta para definir la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero.

Félix Salgado Macedonio afirma que la Coordinación de Defensa es un cargo honorífico

En medio del proceso de registro de aspirantes a las Coordinaciones de Defensa de la Cuarta Transformación en los 17 estados que renovarán gubernatura en 2027, Salgado Macedonio argumentó que estos encargos son honoríficos y pertenecen a la estructura interna del partido.

“Pero hay un diferendo porque primero a mí me dijeron que era un cargo para competir por la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Ahí yo brinco todos los requisitos, todos los cumplo. Hasta la regla antinepotismo, porque no voy a suceder a alguien que tenga ese encargo; es un encargo nuevo, no es un encargo viejo que yo tenga que sustituir. Es un encargo honorífico, sin salario y es del partido” Félix Salgado Macedonio

Asimismo, aseguró que tiene claras las reglas internas de Morena y recordó que tanto el partido como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, han manifestado su rechazo al nepotismo.

“Morena tiene reglas muy claras y ya nos las dijeron; ya lo dijo la presidenta de la República y ya lo dijo Morena. ¿Qué dijo? Que no se pueden registrar familiares para suceder de manera inmediata a quien ocupa un cargo. Si eso es lo que determina Morena, nosotros respetamos lo que diga Morena” Félix Salgado Macedonio

Sin embargo, insistió en que podría resultar ganador de una encuesta interna para la gubernatura de Guerrero si se le permitiera participar en el proceso.

Félix Salgado Macedonio tiene hasta el 27 de junio para registrarse

Salgado Macedonio reveló que no acudió el pasado 23 de junio a la Ciudad de México para registrarse presencialmente como aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero.

Sin embargo, indicó que aún cuenta con plazo para inscribirse y que podrá hacerlo en línea hasta el próximo 27 de junio de 2026.